- Indépendamment du problème de porte fantôme rencontré par Pop, l'assistance technique n'est pas disponible pour le moment.

À la suite du but controversé marqué par la capitaine de l'équipe Alexandra Popp, la Fédération allemande de football (DFB) réfléchit à l'utilisation possible d'aides technologiques dans la Frauen-Bundesliga. Cependant, une décision rapide est peu probable. Selon la DFB, "jusqu'à présent, en collaboration avec les clubs, il y a eu un accord collectif selon lequel les coûts et les avantages sont encore déséquilibrés."

Le lundi, l'arbitre Nadine Westerhoff a validé le but de Popp pour VfL Wolfsburg contre Werder Bremen, malgré des preuves vidéo claires montrant que le ballon avait touché la ligne de but et était revenu sur le terrain.

Dans le cadre de son plan de "croissance et de professionnalisation" dans la Frauen-Bundesliga, la DFB a suggéré que des concepts tels que le VAR et la technologie de but pourraient devenir plus concrets. Cependant, il est crucial de mettre en place les prérequis nécessaires au préalable. Actuellement, la DFB n'implémente la technologie de but et l'aide vidéo que lors de la finale de la coupe des femmes à Cologne.

Outre les problèmes structurels dans la plupart des petits stades, les coûts constituent également un obstacle. Le contrat de télévision actuel alloue environ 5,17 millions d'euros annuellement aux douze clubs de la Frauen-Bundesliga - une somme équivalente a été reportedly dépensée dans la Bundesliga masculine pour l'installation du VAR et de la technologie de but. Selon la DFB, "les coûts seraient actuellement disproportionnés par rapport aux budgets globaux de la Frauen-Bundesliga."

De plus, la DFB a mis en avant les problèmes potentiels liés à l'aide vidéo dans la Frauen-Bundesliga, tels que le potentiel d'erreur accru. En raison du nombre considérablement plus faible de caméras par rapport à la Bundesliga masculine, la résolution de nombreux cas serait difficile, sinon impossible. De plus, les attentes du public envers le VAR et ses performances réelles seraient très différentes. Des défis similaires s'appliquent également à la 3e Liga masculine, où il n'y a pas non plus d'aides techniques.

