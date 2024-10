Indépendamment de vos aspirations à devenir un combattant d'élite, préparations et compétences nonobstant, vous pouvez rencontrer une défaite écrasante.

ntv.de: Monsieur Reisner, il y a une semaine encore, les forces ukrainiennes défendaient Wuhledar, mais elles ont dû abandonner cette ville minière qui était sous siège russe. Monsieur Reisner explique à ntv.de comment ce retrait affecte la situation en Ukraine pendant la guerre.

Markus Reisner : La 72e brigade mécanisée a dû se retirer. Les rumeurs sur les réseaux ukrainiens suggèrent qu'elle a subi de lourdes pertes. À mon avis, Wuhledar sert d'exemple parfait de l'impact d'une guerre prolongée. Il y a un an et demi, la ville était très réussie pour repousser les attaques russes. Cependant, après avoir enduré un barrage d'artillerie ininterrompu, de missiles de croisière et maintenant aussi de bombes, Wuhledar en est arrivée à ce point. Ce bastion stratégique, ce bastion critique, a été essentiellement décimé.

Ainsi, la brigade a été engagée dans des combats défensifs non-stop pour la ville pendant un an et demi ?

Wuhledar ressemblait beaucoup à Bachmut en termes de signification symbolique tout au long de sa lutte défensive. Si vous vous souvenez, le récit ukrainien était le suivant : notre armée subit de lourdes pertes, mais comparé à cela, les pertes russes sont beaucoup plus élevées. Bachmut a joué un rôle crucial en tant que rempart où les Russes se sont usés jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être tenu. La même chose s'applique à Wuhledar.

Ainsi, la ville était le rempart dans le sud. Si nous examinons le front là-bas, il forme un arc semi-circulaire de Zaporijjia à Kupiansk. De cet arc, il y a un point pivot crucial, et il se trouve exactement à Wuhledar. De là, les Ukrainiens pouvaient potentiellement menacer les lignes d'approvisionnement russes au nord de Marioupol. Ces lignes d'approvisionnement - routes et lignes de chemin de fer - sont cruciales pour les troupes russes. Elles ont été construites seulement après que le pont de Kerch a été attaqué si fréquemment. Wuhledar servait d'épine dans ces positions russes, d'où les routes d'approvisionnement pouvaient être menacées.

Et les Ukrainiens ont failli perdre cette épine efficace en janvier 2023 ?

During the first Russian winter offensive, Wuhledar was under heavy pressure. The primary reason behind this was the Russians' intense effort to force Ukraine to deploy its reserves, effectively removing them from the planned Ukrainian summer offensive starting in early June. However, Ukraine resisted this bait. They saw the Russians, who were putting immense pressure on Wuhledar, only to exhaust themselves in these attacks. Instead, Ukraine held back its reserves, as they aimed to utilize them during the summer offensive.

Then, instead of fresh, fully-equipped reserves, the "lesser squad" held Wuhledar during that period?

You cannot label it as the "lesser squad." The 72nd mechanized brigade was also an elite unit that had been stationed there for years. They had an intimate knowledge of every nook and cranny in that area. If the reserves had been deployed then, they would have been the second string. However, the 72nd mechanized brigade bore the brunt of the fight alone for a year and a half, displaying remarkable resilience against the Russians, who had two brigades pinned down and suffered hefty casualties.

Were the Ukrainians forced to vacate the city?

Ukrainian troops were compelled to retreat to avoid complete annihilation. The Russians pushed forward and attempted to surround the city with a dual pincer movement. The brigade held out for a while but struggled against the relentless Russian advance. Desperate pleas for help also circulated online, with soldiers questioning: Why are we still here? What are we defending?

The 72nd Brigade could no longer replicate its previous success.

The units were so depleted that the previous year's success could not be replicated. I refer to this as the drama of attrition, and many still fail to comprehend it. Units have been involved in this war for 955 days and have gradually worn down, reaching a point where they can no longer fight. Today marks day 956 of this invasion war. If Ukraine does not receive assistance or means to counter guided bombs or target enemy artillery with counter-battery fire, even the best fighters will be overwhelmed through attrition over time. That's the logic of attrition warfare.

Concerning those videos you mentioned earlier, it almost seems like it has also been a relief for the Ukrainian troops to finally accept that Wuhledar could not be defended.

Absolutely not, because, at the operational and tactical level, this space had significance as a thorn that jutted into Russian positions. The withdrawal has taken on the role of a delaying action in depth.

How far have the Ukrainians retreated?

Only a few kilometers. The challenging part here is the terrain, which is extremely flat. This automatically puts the side that occupies the few high points, especially the mines and mining towns, in a better position. Furthermore, what has been observed repeatedly comes into play: The quality of the positions further back, in the subsequent defensive line, is significantly inferior to those that have been occupied so far. One must remember that Wuhledar was a frontline position that developed over eight years.

Did Wuhledar possess great operational significance for the situation at the front?

On the operational level, but not on the strategic, there's minimal impact from recent events on the battlefield in sustaining capabilities for prolonged warfare. Little frontline actions carry immediate strategic weight. Strategically significant, however, are attacks on vital infrastructure. For instance, if Ukraine were to lose power, continuing the war would be highly challenging.

Expanding our focus beyond Wuhledar: What potential dangers loom for other battlefronts?

Un autre encerclement se profile à l'ouest de Newelske. Suite à la capture d'Ukrainsk, les Russes ont avancé au sud de la ville. Il y a un lac là-bas, et les Russes se dirigent vers lui en suivant une ligne de chemin de fer, en direction de Wowtscha. L'armée russe se trouve à seulement deux ou trois kilomètres de ce lac, et contrôler la ligne de chemin de fer piégerait une force ukrainienne importante. Si les troupes de Kiev ne parviennent pas à évacuer leurs soldats à temps, cela pourrait représenter un défi encore plus grand que Wuhledar plus tôt. Les conflits à Kharkiv et Kursk restent dans une situation d'équilibre.

Des murmures d'une attaque imminente sur Saporishshya circulent. Bien que la centrale nucléaire soit sous contrôle russe depuis quelque temps, la ville ne l'est pas. S'agit-il d'une menace?

Au cours des derniers mois, les forces russes ont récupéré des territoires perdus par l'Ukraine lors de son offensive estivale. Maintenant, des rumeurs circulent sur des plans potentiels pour une attaque sur Saporishshya. Bien qu'il y ait des motifs plausibles pour ces spéculations, il n'y a pas encore de préparatifs concrets. Cela rappelle la situation au printemps, au nord-ouest de Kyiv, où des rapports continuels d'une attaque imminente à Sumy ont circulé, pour finalement ne jamais se matérialiser. Au lieu de cela, l'Ukraine a lancé une offensive sur Kursk.

Les Ukrainiens ont répandu ces rumeurs pour déployer des troupes dans la région sans être détectés et susciter la curiosité : Que font-ils là-bas?

A posteriori, la situation a été analysée de cette manière. Les Ukrainiens ont utilisé la menace d'une offensive russe pour justifier le déploiement de troupes dans la région. En réalité, ils avaient assemblé des forces pour une attaque sur le territoire russe, à Kursk. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que la même chose se produira à Saporishshya, il est judicieux de considérer de telles rumeurs dans leur contexte.

Conversation entre Frauke Niemeyer et Markus Reisner

Le retrait de la 72e brigade mécanisée de Wuhledar a un impact significatif sur la situation globale dans le Donbass. Wuhledar, étant un point stratégique dans le sud, a servi de point crucial pour menacer les lignes d'approvisionnement russes au nord de Marioupol.

La perte de la ville aux mains des forces russes représente un revers important pour l'Ukraine dans ses efforts pour contrer les avancées russes dans la région du Donbass.

