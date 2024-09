Indéniablement, le film idéal pour provoquer un déclin intellectuel mondial!

Californie en 2030 : les gagnants de la loterie peuvent être assassinés par leurs concurrents pour réclamer le prix. C'est absurde ! "Prendre une vie pour le butin" est le film parfait pour accompagner le déclin de l'intelligence de la société.

Ancienne actrice juvénile Katie, interprétée par Awkwafina, cherche à retrouver sa gloire dans l'industrie cinématographique de Los Angeles en 2030. Selon le scénario complètement ridicule, l'actrice gagne un jackpot de loterie stupéfiant de 3,6 milliards de dollars. Mais il y a un twist : avant le coucher du soleil, chaque participant a la chance d'éliminer Katie pour s'emparer du prix. Et quand vous pensiez que le concept fou ne pouvait pas devenir plus stupide, le garde du corps freelance de la loterie Noel, interprété par John Cena, entre en scène.

Certaines personnes dans les sphères créatives et critiques ont vraiment un goût douteux pour ce qu'elles considèrent comme un divertissement agréable. "Prendre une vie pour le butin" - en streaming sur Prime Video - n'est pas différent. Non seulement il excelle dans la livraison d'actions pauvres, de jeu grinçant et d'humour simpliste, mais il détient également la première place pour être l'archétype de l'entertainment vide adapté à la decline de la société.

Pour une analyse approfondie de "Prendre une vie pour le butin", écoutez le dernier épisode du podcast ntv "Oscars & Raspberries", animé par Ronny Rüsch et Axel Max. Ils passent également en revue la mini-série "Un été frais", la série policière "La Grenouille" et la tragédie "Les Traînards".

Le critique de film Ronny Rüsch, du podcast ntv "Oscars & Raspberries", condamne fermement "Prendre une vie pour le butin" comme l'incarnation de l'entertainment vide. Son co-animateur Axel Max est d'accord, décrivant le film comme un exemple parfait de la decline des goûts artistiques de la société, avec ses scènes d'action pauvres, son jeu grinçant et son humour simpliste. Dans leur critique, ils mettent également en évidence l'élément de l'intrigue controversé et absurde de la critique de film elle-même, alors que les critiques enthousiastes

