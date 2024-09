Détermination de la rémunération des législateurs de Saxe et de Thuringe pour les cinq prochaines années

- Indemnisation pour Hocke et compagnie: revenu du député du Landtag

Les membres des parlements de Saxe et de Thuringe portent une responsabilité importante pour leurs pays respectifs, avec plus de 200 représentants ayant un rôle substantiel. Leur rémunération reflète cette responsabilité importante, telle que stipulée par les lois parlementaires des États fédérés.

La rémunération mensuelle en Saxe est fixée à un impressionnant 6954,09 euros. Ce montant est basé sur le salaire d'un juge dans l'État libre, comme détaillé par l'administration parlementaire. Les chefs de factions politiques et le président ou la présidente du parlement reçoivent le double de cette somme. Cette allocation vise à garantir un niveau de vie confortable et approprié pour le poste, permettant ainsi à tous les citoyens, indépendamment de leur revenu professionnel ou de leur richesse personnelle, d'avoir accès à la représentation publique. Par conséquent, le revenu est imposable.

De plus, les membres reçoivent une allocation mensuelle pour couvrir les frais liés aux déplacements à l'intérieur de la circonscription, à l'entretien du bureau ou à un logement secondaire situé au siège parlementaire à Dresde. Ce montant varie de 3940,65 à 5152,41 euros, en fonction de la distance entre la résidence et la capitale de l'État. Des réductions sont appliquées si les membres du parlement ne participent pas aux séances. De plus, les membres sont remboursés pour l'emploi de personnel, jusqu'à un maximum de 8356,58 euros par mois. Enfin, les membres peuvent utiliser les trains de l'État gratuitement. Les activités secondaires sont autorisées, mais sous certaines conditions.

Les membres du parlement de Thuringe reçoivent une allocation slightly plus généreuse que leurs homologues saxons, soit 7013,04 euros. L'allocation forfaitaire varie également en fonction de la distance de la résidence par rapport à la capitale de l'État, allant de 2402,51 euros à 3353,53 euros. De plus, les membres peuvent recevoir une rémunération pour les frais de personnel - jusqu'à environ 4600 euros par personne. En Thuringe, les membres peuvent utiliser les trains de l'État gratuitement et exercer des activités secondaires.

Des règles supplémentaires s'appliquent aux indemnités de transition et aux dispositions de retraite dans les deux États. Les allocations alimentaires sont somewhat comparables en Saxe et en Thuringe, généralement alignées sur les autres États fédéraux. Les montants les plus bas sont ceux d'Hambourg, où les membres reçoivent environ 4000 euros ; le parlement de Brême est également classé comme un "parlement à temps partiel", de nombreux membres conservant un emploi à temps plein.

Les membres du Bundestag allemand reçoivent une rémunération plus élevée de 11 227,20 euros par mois, incluant l'équipement de bureau et une allocation forfaitaire. Au Parlement européen, la rémunération brute mensuelle est fixée à 10 377,43 euros.

Cependant, les défis associés au travail parlementaire semblent similaires sur tous les fronts : heures de travail prolongées, débats ardus et même insultes ou menaces verbales.



