Inde: manifestations contre le viol présumé d'un médecin

En Inde, le présumé viol et meurtre d'une étudiante en médecine a suscité une vive indignation. Récemment, des milliers de médecins, hommes et femmes, ainsi que des groupes de femmes dans divers endroits du pays le plus peuplé du monde, ont manifesté, dénonçant le manque de sécurité pour les travailleurs de la santé et les femmes qui travaillent tard le soir.

Une grande manifestation a été annoncée pour mercredi soir dans la ville de Kolkata et d'autres parties de l'État du Bengale-Occidental, où le médecin est décédé. Elle était prévue pour commencer juste avant minuit et se poursuivre jusqu'aux premières heures du jeudi, selon les publications sur les réseaux sociaux.

Des femmes de tous âges ont prévu de participer - de jeunes écolières à des femmes âgées, a déclaré un organisateur du journal local "The Telegraph": "Nous n'avons qu'une seule demande : 'Laissez-nous vivre.' Combien de temps devrons-nous encore mourir ou vivre dans la peur?"

Les manifestations ont été déclenchées par l'affaire de la médecin de 31 ans. Son corps a été retrouvé dans un grand hôpital de Kolkata le vendredi dernier. Une autopsie, selon les médias locaux, a indiqué des violences sexuelles. La police a par la suite arrêté un suspect et la Cour suprême de la métropole a ordonné à une agence fédérale de police indienne de prendre en charge l'enquête.

L'affaire met en lumière le problème de la violence contre les femmes dans le sous-continent. Il y a eu plusieurs cas qui ont choqué la communauté internationale. Si des lois plus strictes ont été adoptées ces dernières années, de nombreux gens estiment que cela ne suffit pas.

Les procès peuvent prendre des années. Et il est souvent critiqué que de nombreux cas ne sont jamais signalés. Les travailleurs de la santé se plaignent également souvent de violences sous différentes formes - par exemple, de la part de proches lorsque des patients décèdent.

L'indignation suscitée par cet incident a mis en évidence la carence importante dans l'assurance de la sécurité des travailleurs de la santé, en particulier des femmes qui travaillent tard le soir. Les revendications des manifestants vont au-delà de la simple recherche de justice pour la victime, mais appellent également à des mesures pour résoudre ce problème persistant.

