- "Incroyable": Varfolomeev, champion olympique de gymnastique

Darja Varfolomeev a formé un cœur avec ses mains et a fait un signe d'adieu au public les yeux remplis de larmes. 345 jours après son triomphe cinq fois à la Coupe du monde, la jeune fille de 17 ans s'est couronnée première championne olympique allemande de gymnastique rythmique. "C'est incroyable que tout le travail, la sueur, les larmes et la douleur aient payé et que j'aie une médaille d'or autour du cou", a-t-elle déclaré.

Varfolomeev a remporté à Paris l'ensemble des épreuves avec cerceau, ballon, massues et ruban, obtenant 142,850 points et fondant en larmes en entendant les résultats. "Je suis juste heureuse d'avoir exécuté quatre épreuves propres et d'avoir tenu jusqu'à la fin", a-t-elle déclaré. "Puis les émotions ont jailli que j'avais réussi." Pour la Fédération allemande de gymnastique (DTB), il s'agissait non seulement de la première médaille aux Jeux de Paris, mais aussi de la première médaille olympique en gymnastique depuis que Regina Weber avait remporté le bronze à Los Angeles en 1984.

La deuxième place est revenue à Borjana Kaleyn de Bulgarie avec 140,600 points, suivie de la favorite italienne Sofia Raffaeli (136,300). La championne allemande de l'ensemble Margarita Kolosov de Potsdam a terminé une solide quatrième avec 135,250 points.

Les incertitudes de la qualification ont disparu

Varfolomeev a eu une performance vacillante lors de la qualification la veille. Elle a dû utiliser un cerceau de rechange après que le premier ait roulé loin d'elle, et un nœud dans le ruban lui a coûté des points précieux. Malgré cela, la double championne d'Europe a terminé deuxième derrière Raffaeli et devant Kaleyn.

En finale, il n'y avait aucun signe des incertitudes précédentes. Hautement concentrée et avec une aisance seemingly facile, la gymnaste expressive a présenté ses épreuves remplies de la plus haute difficulté. Après trois appareils, elle était déjà devancée de 2,3 points de la deuxième place. Après la dernière routine de ruban, elle a soupiré de soulagement et a reçu une chaleureuse étreinte de son entraîneur Yuliya Raskina.

La gymnastique rythmique est un sport olympique depuis 1984, lorsque Regina Weber est devenue la première et seule Allemande à remporter une médaille, prenant le bronze à Los Angeles.

Grâce à son grand-père, en Allemagne

Avec sa victoire olympique, Varfolomeev a également couronné une carrière exceptionnelle. Elle a commencé la gymnastique rythmique à l'âge de trois ans, comme sa mère. À l'âge de 12 ans, elle a déménagé de la ville sibérienne de Barnaul en Allemagne sans ses parents et sans parler la langue.

Grâce à un grand-père allemand, elle a pu changer de nationalité. Elle vit maintenant à Fellbach près de Stuttgart avec son père et son chien Chihuahua. Sa mère est toujours en Russie mais était présente à la victoire en médaille d'or à l'Arena Porte de La Chapelle. "Quand elle est arrivée, elle avait du potentiel, c'est sûr", a déclaré son entraîneur biélorusse Raskina, qui l'entraîne depuis son déménagement en Allemagne.

