- Incident tragique: un mineur et un individu meurent dans un accident de voiture

Dans un grave accident de la route survenu dans le district de Marburg-Biedenkopf, deux vies, dont celle d'un jeune enfant, ont quitté ce monde. Leur véhicule a quitté la route et a percuté un arbre sur l'autoroute fédérale 454, située entre Neustadt et Stadtallendorf, aux alentours de minuit, selon un représentant de la police. La voiture étaitvirtuellement enroulée autour de l'arbre.

Le conducteur, âgé de 22 ans, et un enfant de 10 ans ont trouvé la mort. Les frères jumeaux de 13 ans et la sœur de 19 ans de l'enfant, ainsi qu'un autre frère de 13 ans, ont subi de graves blessures. La cause exacte de l'accident était initialement confuse. Selon la police, l'autoroute fédérale 454 est actuellement complètement fermée.

La police enquête sur les circonstances de l'accident, selon la Commission. Malgré la fermeture de l'autoroute fédérale 454 par la Commission, les autorités exhortent les conducteurs à trouver des itinéraires de contournement.

