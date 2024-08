- Incident tragique à Solingen: Saint Pauli associé parmi les défunts

L'équipe de football allemande FC St. Pauli exprime sa tristesse suite au décès d'un de ses membres de longue date lors de l'incident terroriste de Solingen. Selon le club, l'une des victimes était un membre dévoué depuis plusieurs années. "Nos condoléances vont à la famille de Stefan et à tous ceux qui sont touchés par cet événement tragique", a déclaré le club dans un communiqué. Le club est en contact avec les proches de l'homme et a publié un avis de condoléances dans le journal "Solinger Tageblatt", en accord avec la famille.

Le président du club, Oke Göttlich, a déclaré : "Le terrorisme vise à inspirer la peur, à perturber les gens et à fracturer les sociétés par la violence, le préjugé et le mépris. Unissons-nous contre le terrorisme et confrontons ceux qui répondent à la haine par l'amour."

La semaine dernière, un homme a attaqué plusieurs personnes lors du festival du 650e anniversaire de Solingen. Trois victimes, âgées de 67, 56 et 56 ans, sont décédées. Huit personnes ont été blessées, quatre d'entre elles gravement. Le présumé auteur, un Syrien de 26 ans, est en détention.

