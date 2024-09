Incident tragique à Brême: mère et enfant tués dans un incendie

Un incendie se déclare dans la chambre des enfants d'un logement de Brême pendant les petites heures. Malgré les efforts du père, il ne parvient pas à éteindre les flammes et souffre de blessures graves. Il est donc transporté à l'hôpital. Malheureusement, l'aide arrive trop tard pour la mère et ses jumeaux âgés de six ans.

Dans le quartier Ellener Feld de Brême, l'incident tragique d'un incendie dans une chambre d'enfants a eu lieu. Selon les pompiers, ils ont rapporté tard dans la nuit.

À l'arrivée des services d'urgence, ils ont enfilé leurs respirateurs et sont entrés dans la maison en feu. Dans la chambre des enfants, ils ont trouvé la mère, âgée de 35 ans, et ses deux enfants âgés de trois et six ans, sans vie.

Les secouristes ont tenté de les ranimer. "Malheureusement, nos efforts ont été vains", ont déclaré les pompiers. Le père, âgé de 36 ans, est censé avoir tenté d'éteindre le feu lui-même, a subi des blessures graves et a dû être hospitalisé.

