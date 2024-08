- Incident terroriste à Solingen <unk> IS présuméement revendiqué la responsabilité

À la suite de l'incident de poignardage mortel à Solingen, le groupe terroriste de l'État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'événement. La police de Düsseldorf a également reçu une revendication de responsabilité de l'EI concernant l'incident qui a entraîné trois décès et plusieurs blessures. Il est crucial de vérifier l'authenticité de cette revendication, selon un porte-parole de la police. Dans la poursuite du suspect, des forces spéciales ont fait irruption dans un abri pour réfugiés dans le centre-ville de Solingen en soirée.

Un agresseur non identifié a apparemment attaqué des passants au hasard lors d'une célébration du jubilé de Solingen dans le Bergisches Land un vendredi soir. Le suspect a réussi à s'enfuir dans la panique et le chaos qui ont suivi. Deux hommes âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont été grièvement blessés. Huit personnes ont été blessées, quatre sévèrement. Selon l'évaluation actuelle et l'analyse des vidéos préliminaires, l'attaque semble être une "attaque hautement ciblée" sur le cou des victimes, selon le chef de police Thorsten Fleiß.

Communiqué de l'EI : "Vengeance pour les musulmans en Palestine"

Dans un communiqué publié sur le canal de propagande de l'EI Amak, il a été affirmé que l'agresseur était un membre de l'EI qui a exécuté l'attaque "en retaliation for Muslims in Palestine and elsewhere". L'intention derrière l'attaque était principalement de cibler "un groupe chrétien".**

Il est présumé que l'EI fait référence au conflit en cours entre Israël et Hamas dans la bande de Gaza comme "Palestine". Il est important de noter que ni l'EI ni l'organisation terroriste Al-Qaïda n'ont d'affiliation avec Hamas. Cependant, certains analystes croient que la menace du terrorisme et la radicalisation dans le monde islamique ont augmenté en raison du conflit prolongé à Gaza. L'Allemagne, ainsi que les États-Unis, comptent parmi les principaux alliés et fournisseurs d'armes d'Israël.**

Recherche à l'abri pour réfugiés

Il a été annoncé tard dans la journée que la police avait effectué une recherche dans un abri pour réfugiés dans le centre-ville de Solingen avec une force importante. "Nous avons reçu certaines pistes, et en fonction de cela, nous exécutons actuellement des mesures de police", a déclaré un porte-parole de la police. Une unité des forces spéciales a été déployée pour cette opération. La zone était entourée par une force de cent personnes.**

Au cours d'une conférence de presse à Wuppertal dans l'après-midi, le procureur général Markus Caspers a déclaré : "Nous n'avons pas encore établi de mobile, mais compte tenu de l'ensemble des circonstances, nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'une motivation terroriste".**

Si des preuves suffisantes sont réunies pour inculper un crime terroriste, l'affaire pourrait être transférée au procureur général fédéral. Les investigations sont en cours pour des suspicions de meurtre dans trois cas et de tentative de meurtre, ainsi que de blessures graves dans huit cas supplémentaires, selon Caspers. La police suspecte actuellement un agresseur solitaire. Selon le chef de police Fleiß, il n'y a toujours pas de matériel d'image clair du suspect.**

Inculpation contre un adolescent de 15 ans pour non-dénonciation d'un crime planifié

Les rapports selon lesquels l'arme du crime avait été récupérée n'ont pas encore été confirmés par Fleiß. Plusieurs couteaux ont été saisis, "que nous allons maintenant examiner individuellement" pour déterminer lequel a été utilisé dans le crime. Plusieurs détails, tels que ceux concernant les couteaux ou la séquence des événements, sont restés sans réponse pour des raisons tactiques d'enquête.**

Un adolescent de 15 ans a été arrêté, mais la police ne le considère pas comme le principal suspect. Des charges de non-dénonciation d'un crime planifié sont envisagées contre lui. "Selon les témoignages des témoins, un individu non identifié est censé avoir parlé avec l'adolescent de intentions qui correspondraient au crime peu de temps avant l'attaque", a déclaré Caspers.**

Des appels d'urgence ont été reçus par la police à 21h37.**

Rapport décrivant les événements du vendredi soir à 21h37 lorsque plusieurs appels d'urgence ont été passés au centre de commande de la police de Wuppertal. Il a été rapporté qu'un homme avait intentionnellement poignardé des personnes lors de la célébration du 650e anniversaire de Solingen - la "Fête de la diversité".

Cet incident a suscité l'indignation dans toute l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a décrit cela comme un "crime monstrueux". "De tels actes ne doivent pas être tolérés ou acceptés dans notre société. La pleine force de la loi doit être appliquée ici", a déclaré le politique du SPD lors d'un événement à Stahnsdorf, dans le Brandebourg.**

Récemment, la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a proposé de renforcer les lois sur le contrôle des armes.**

Les témoins peuvent soumettre des photos et des vidéos via le portail de conseils de la police (www.nrw.hinweisportal.de). La ville de Solingen a mis en place une ligne directe pour les citoyens cherchant des informations sur les personnes disparues (0212 - 290-2000). Des rapports d'interrogations de parents préoccupés ont été reçus.**

Le ministre de la Justice fédéral Marco Buschmann a annoncé des consultations sur les réglementations sur les couteaux. "Nous allons maintenant engager des discussions au sein du gouvernement fédéral sur la manière de poursuivre davantage la lutte contre ce type de crime à l'arme blanche", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag".**

Jusqu'à présent, le FDP a rejeté les propositions de renforcement du contrôle des armes mises en avant par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD). Le SPD plaide pour un resserrement significatif des lois. En public, les couteaux ne devraient être portés qu'avec une longueur de lame de six centimètres maximum au lieu des douze centimètres actuels. Il devrait y avoir un interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux.**

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la menace croissante du terrorisme et de la radicalisation dans le monde islamique suite au conflit prolongé à Gaza.

