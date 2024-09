- Incident perturbateur impliquant des forces de l'ordre lors d'une célébration de mariage

Au cours d'une fête de mariage à Wuppertal, la situation a dégénéré lorsque des policiers ont eu des problèmes avec des invités dissipés. Cinq officiers ont été légèrement blessés après avoir été frappés, kicking et même mordus. Les policiers ont été appelés à l'événement suite à une bagarre entre les invités, qui étaient prétendument en train de faire tournoyer des verres et des bouteilles.

À leur arrivée, les officiers ont été accueillis par de l'hostilité, selon une source. Il y a même eu un rapport selon lequel un invité aurait sorti un couteau de cuisine, mais heureusement, personne n'a été blessé. L'homme qui tenait le couteau a finalement lâché prise et il est tombé par terre. Les invités dissipés ont finalement été maîtrisés à l'aide de pistolets à impulsion électrique et de matraques.

Trois jeunes hommes, âgés d'environ 22 à 24 ans, ont été arrêtés pour résistance à l'arrestation et poursuite de leur agression contre les officiers. En plus de cela, la police a relevé les coordonnées de 40 invités et leur a remis des ordres de dispersion. Heureusement, les officiers blessés ont pu continuer à remplir leurs fonctions. Cette information a été initialement partagée par WDR.

Malgré les efforts des officiers pour maintenir l'ordre, la fête de mariage a dégénéré en une scène de crime. Le comportement dissipé a entraîné plusieurs accusations d'agression contre les invités dissipés.

