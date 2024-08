- Incident mystérieux avec un drapeau arc-en-ciel en feu à Burgdorf

Deux individus non identifiés ont détruit et incendié un drapeau arc-en-ciel dressé dans la région de Hanovre. Le drapeau était exposé devant la mairie de Burgdorf avant l'événement Pride de ce jour, selon les autorités. Un individu de 44 ans, membre de l'équipe Pride, a confronté les agresseurs, les obligeant à battre en retraite.

Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les membres de l'équipe installaient des parties de la scène et plaçaient l'équipement pendant la nuit, surveillant leur travail. Par la suite, les deux individus non identifiés sont apparus, exprimant des sentiments négatifs envers la communauté LGBTQ+ avant de disparaître brièvement. Ils sont revenus plus tard, ont retiré le drapeau arc-en-ciel et l'ont incendié.

Actuellement, la police enquête sur les individus non identifiés pour des possibles chefs d'accusation de discours de haine. De plus, l'individu de 44 ans, membre de l'équipe Pride, est sous enquête pour des allégations de menaces.

La destruction et l'incendie du drapeau arc-en-ciel sont enquêteés comme un éventuel crime de haine contre la communauté LGBTQ+. Cet acte de vandalisme s'est produit pendant la nuit avant l'événement Pride à Hanovre.

