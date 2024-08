- Incident mortel dans une maison de retraite - L'accusé nie le souvenir

Le suspect de 93 ans, actuellement résidant dans une maison de retraite et accusé d'avoir assassiné son colocataire, ne se souvient pas de l'incident lorsque le juge lui pose la question. "Non," répond-il après une longue pause, niant toute connaissance de la victime. Ce n'est qu'à la présentation de photos graphiques de la scène de crime qu'il se souvient vaguement de quelque chose, déclarant : "Ça me rappelle quelque chose." Cependant, il ne parvient pas à identifier l'homme.

Le procès contre le prévenu sénile, accusé de meurtre avec violence en raison de son comportement violent, a commencé au tribunal régional de Traunstein.

Le procureur allègue que le nonagénaire a violemment attaqué son colocataire de 84 ans en lui assenant des coups sur la tête et en obstruant son nez et sa bouche, entraînant finalement sa mort. Cet incident s'est produit deux jours après l'admission de la victime et un jour avant le déménagement prévu du défendeur.

Le tribunal cesse de questionner l'homme âgé après un certain temps en raison de ses capacités cognitives limitées. Lorsque lui est posée la question de savoir où il se trouve, il répond : "Dans une grande salle." Rien de plus. Le juge décide de mettre fin aux interrogatoires en raison de son état mental.

Un psychiatre qui a consulté le défendeur avant le procès a déclaré qu'il avait encore la capacité de se rappeler des souvenirs et de faire des déclarations sur l'événement. L'une de ses déclarations était : "L'homme agissait comme si tout lui appartenait."

"C'était juste un jour normal"

L'infirmier de service ce jour-là, le 22 janvier, a rapporté qu'il n'y avait eu aucun incident inhabituel à la maison de retraite de Wasserburg am Inn, déclarant : "Tout était calme, c'était une journée paisible."

La violence dans les maisons de retraite n'est pas un phénomène rare. En mai 2021, un patient de 88 ans atteint d'Alzheimer a été condamné à une détention dans un établissement psychiatrique sécurisé après avoir agressé sexuellement et attaqué brutalement une colocataire âgée atteinte de démence, entraînant sa mort.

La protection et la sécurité des patients atteints de démence dans les maisons de retraite devraient devenir un enjeu encore plus important dans les années à venir. Selon la ministre de la Santé de Bavière, Judith Gerlach (CSU), environ 270 000 personnes vivent actuellement avec la maladie d'Alzheimer en Bavière, ce nombre étant prévu pour atteindre 300 000 d'ici 2030 et 380 000 d'ici 2040.

Brysch : "Nous fermons trop souvent les yeux"

"Les maisons de retraite ne sont pas toutes des paradis idylliques, des cauchemars dystopiques ou des zones de non-droit. Elles accueillent des individus ayant à la fois des limitations physiques et cognitives," a déclaré Eugen Brysch, membre du conseil d'administration de la Fondation allemande pour la protection des patients, à l'agence de presse allemande. Selon ses informations, environ 80 % des résidents des maisons de retraite en Allemagne souffrent de démence.

"De grandes attentes sont placées sur le personnel", a-t-il déclaré. "Ils doivent reconnaître les conflits et gérer leurs propres frustrations. Une culture d'observation doit être encouragée. L'ouverture dans l'identification des déficiences en fait partie. La surveillance complète le tableau." Il a critiqué : "Nous fermons trop souvent les yeux. Politiquement, c'est un sujet délicat car les fonds d'assurance

