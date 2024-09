- Incident mortel avec poignard à la gare <unk> Perte regrettable d'un homme de 61 ans

Incident tragique à la gare - Un individu de 61 ans a trouvé la mort dans une petite ville de Basse-Saxe, Sarstedt, suite à une supposée agression au couteau. La victime a subi de graves blessures aux alentours de 10h00 dans la zone de la Bahnhofstraße et est décédée sur les lieux, comme l'a confirmé un représentant de la police.

Les autorités ont déployé de nombreux officiers pour sécuriser la gare touchée dans cette communauté soudée au sein du district de Hildesheim. Les premières investigations suggèrent un suspect potentiel qui est actuellement activement recherché à l'aide de tous les moyens disponibles.

Fugitif en cavale

À la fin de l'après-midi, le suspect est toujours en fuite, nécessitant le déploiement d'un hélicoptère pour les recherches exhaustives. Le sujet est décrit comme mesurant environ 1,80 mètre, ayant les cheveux courts et foncés, et portant probablement un tee-shirt noir, un jean et éventuellement une veste beige.

La police encourage toute personne détenant des informations à se manifester. Les motivations derrière l'incident et les détails précis restent à éclaircir. Les investigations pour tentative de meurtre ont commencé, et une unité spécialisée a été mise en place.

Aucun lien avec le terrorisme

Pour l'instant, la police n'a pas communiqué de détails sur un mobile suspect ou un lien entre le auteurs et la victime. Cependant, un porte-parole de la police a affirmé qu'actuellement, "il n'y a aucun signe d'un lien terroriste".

Malgré l'enquête en cours, le pouvoir opératoire exact qui a conduit à l'incident tragique reste flou. La poursuite du suspect nécessite toujours la pleine puissance opérationnelle des forces de l'ordre.

