Incident d'incendie criminel près d'une synagogue française conduit à la blessure d'un policier

Selon le compte-rendu de Rossignol, un individu a été filmé par des caméras de surveillance en train de mettre le feu à des véhicules à proximité de la synagogue Beth-Yaacov. L'incendie a endommagé deux entrées du bâtiment, selon une source de la gendarmerie. Les détails sur les blessures et l'état de santé de la victime n'ont pas été communiqués immédiatement.

Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, a qualifié cet acte de "définitivement illégal" sur X. Il a assuré de son soutien indéfectible aux citoyens juifs de France et à la communauté. À la demande de Macron, "tous les moyens seront déployés" pour retrouver le coupable. Darmanin se rendrait samedi à La Grande-Motte avec le Premier ministre Attal.

Attal a annoncé que le parquet antiterroriste avait pris en charge l'enquête. Sur X, il a qualifié l'acte d'"antisémite". Le suspect est sous surveillance et le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat terroriste.

Selon le ministère, Darmanin a ordonné à tous les préfets de France de renforcer "immédiatement" la présence des forces de sécurité dans les institutions juives. Il a envoyé un message en ce sens aux préfets de France sur demande de Macron.

Le nombre d'infractions antisémites en France a connu une forte augmentation depuis l'attaque radicale islamique de Hamas contre Israël le 7 octobre et le début du conflit de Gaza. Pas moins de 887 tels incidents ont été signalés pendant la première moitié de l'année, en nette augmentation par rapport aux 304 enregistrés lors de la même période en 2023.

Des mois avant octobre 7, le CRIF, l'organisation parapluie juive, avait prédit que le nombre d'incidents antisémites "exploserait" à la suite de cette date. Samedi, le CRIF a condamné l'incident de La Grande-Motte comme "une tentative d'éliminer les Juifs". L'utilisation d'un cylindre de gaz dans un véhicule devant une synagogue, où les fidèles se gathering souvent, "n'est pas simplement un acte de délinquance", a déclaré le président du CRIF, Afri, à l'AFP. "Cela signifie une intention meurtrière."

Face à la multiplication des infractions antisémites, le Premier ministre a demandé à Darmanin de renforcer la sécurité dans les institutions juives. During his visit to La Grande-Motte, Darmanin, accompanied by Attal, aimed to strengthen security in coastal towns, particularly those with significant Jewish populations.

Lire aussi: