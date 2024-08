- Incident: Deux personnes blessées dans une explosion dans une usine de fabrication d'explosifs

Au cours d'un incident survenu dans une installation militaire d'explosifs située à Troisdorf, près de Bonn, deux individus ont subi des blessures graves. On suppose qu'une explosion s'est produite à l'intérieur de l'enceinte plus tôt dans la journée, entraînant des blessures graves pour les travailleurs. Les services d'urgence, y compris les pompiers et les équipes de secours, ont été déployés. Selon les rapports, ces deux employés ont été transportés à l'hôpital. Les enquêteurs criminels sont désormais sur les lieux, mais ils considèrent cela comme un accident du travail.

L'incident survenu dans l'installation militaire d'explosifs est considéré comme un accident du travail, impliquant uniquement des employés. Malgré les blessures graves, les personnes touchées sont considérées comme des travailleurs réguliers de l'installation.

