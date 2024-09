- Incident de tir dans une école de Géorgie: plusieurs morts signalées

Dans un drame survenu dans une école en Géorgie, de nombreuses personnes sont réputées avoir été blessées, avec plusieurs morts signalées, selon les médias américains. Les autorités ont organisé une conférence de presse, confirmant simplement plusieurs blessés dans l'incident qui a eu lieu à Winder. Un suspect a été arrêté.

CNN, se basant sur des sources policières, a rapporté quatre morts et environ trente blessés. Le "New York Times", citant des employés des autorités locales, a mentionné plusieurs victimes.

La situation reste confuse

"Il pourrait falloir plusieurs jours pour élucider les détails de cet incident et ses motivations", a déclaré le shérif du comté de Barrow, Jud Smith. En raison du chaos, il n'a pas pu fournir plus d'informations sur les victimes. Mercredi matin (heure locale), les appels d'urgence ont afflué, signalant une situation de tireur actif. Un étudiant a déclaré à la télévision locale qu'il se rendait à la bibliothèque de l'école lorsqu'il a entendu plusieurs coups de feu. La Maison Blanche a confirmé que le président américain Joe Biden avait été informé de l'incident.**

Aux États-Unis, les fusillades de masse et les fusillades mortelles sont devenues chose courante. Les armes à feu sont relativement faciles à obtenir et courantes. De telles incidents à plus grande échelle - comme ceux dans les écoles, les épiceries, les clubs ou les événements importants - suscitent souvent des discussions sur le renforcement des réglementations sur les armes à feu. Cependant, aucun progrès significatif n'a été réalisé jusqu'à présent.

Depuis des années, les républicains empêchent tout resserrement significatif des lois sur les armes aux États-Unis.

