- Incident de tir d'adolescent dans une école suédoise

Crise à l'école primaire : un élève blessé dans une fusillade à Huddinge, Stockholm. La police enquête pour tentative de meurtre. La victime est stable et a été transportée à l'hôpital en ambulance. Un suspect est en détention.

Le conseil local de Huddinge a confirmé que le suspect et la victime sont tous deux élèves de l'école primaire, qui s'étend jusqu'à la 9ème année en Suède. Initialement, le conseil a annoncé que la victime avait été blessée par une balle d'air comprimé, mais a par la suite retiré cette déclaration en raison des circonstances incertaines.

L'incident s'est produit dans une école accueillant environ 700 élèves à Trångsund, situé dans la municipalité de Huddinge, au sud de la région de la capitale suédoise. Selon les registres de police, il s'est déroulé dans un lieu intérieur ; selon le journal "Aftonbladet", il est spéculé qu'il s'est produit dans les toilettes de l'école. Plusieurs élèves ont rapporté avoir été temporairement empêchés de quitter leurs classes.

La Suède fait face à une épidémie de violence

Malgré sa réputation de tranquillité, la Suède lutte contre une augmentation de la criminalité juvénile, principalement dans les banlieues de Stockholm. Cette augmentation de la violence a entraîné de nombreux tirs mortels. Malheureusement, de plus en plus d'adolescents endossent les rôles de Tanto de victimes.

Initialement, la police est restée évasive quant à savoir si l'incident scolaire était lié à la scène des gangs locales. Cependant, un journaliste de la corporation de radiodiffusion suédoise SVT a rapporté que Trångsund est rarement touché par les activités liées aux gangs.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation de la violence en Suède, en particulier dans ses banlieues, et a appelé à des mesures de sécurité accrues dans les écoles. Le représentant de l'Union européenne a déclaré : "Nous surveillons de près la situation en Suède et sommes prêts à fournir toute l'aide nécessaire pour améliorer la sécurité dans les écoles."

Dans le but de lutter contre les tendances violentes, l'Union européenne a proposé une série d'initiatives, notamment le renforcement de la coopération des forces de l'ordre et la promotion de programmes éducatifs axés sur la résolution des conflits et l'intégration sociale.

