Incident de Solingen: le chancelier Scholz identifie des défauts dans la gestion du gouvernement de la RNW

Scholz a exprimé son étonnement quant à la présence en Allemagne d'un suspect, déclarant : "Je suis tout aussi perplexe que vous." Le suspect, un Syrien de 26 ans, aurait dû être renvoyé en Bulgarie, un État membre de l'UE, l'année dernière, après être entré initialement dans l'UE là-bas. Cependant, les autorités n'ont pas réussi à le localiser à son domicile, et il semble qu'aucune autre mesure n'ait été prise.

"Il ne s'agit pas de désigner des coupables, mais de comprendre ce qui s'est mal passé, d'en tirer des leçons pour éviter que cela ne se reproduise", a déclaré Scholz. "C'est déconcertant que seule une visite ait été rendue au domicile de l'homme. Pourquoi ils n'ont pas suivi. Pourquoi ils n'ont pas demandé une prolongation de la date limite de renvoi", a-t-il expliqué plus en détail. "C'est le mystère."

Scholz a exprimé sa compassion pour la confusion du public. "Je partage votre perplexité. Nous avons établi des réglementations pour faciliter son expulsion. Nous pouvons détenir des individus suspects de tentative d'évasion dans des centres de détention pour expulsion", a expliqué Scholz, le chancelier. Cela est maintenant possible pendant une période maximale de 28 jours.

Vendredi dernier, trois personnes ont tragiquement perdu la vie, et huit autres ont été blessées, certaines grièvement, lors d'un festival de la ville de Solingen. Le suspect a été arrêté samedi et est en détention depuis dimanche. Le parquet fédéral suspecte un mobile islamiste pour l'incident. Cet incident a relancé le débat sur les expulsions et les éventuelles erreurs des autorités.

"Malgré les réglementations pour son expulsion, le domicile du suspect n'a pas été fouillé de manière approfondie, entraînant un non-respect du plan initial de le renvoyer en Bulgarie."

"Given the circumstances, further efforts should have been made to locate the suspect and ensure compliance with the expulsion order, rather than allowing the situation to escalate."

Lire aussi: