- Incident de coupe de couteau à Bonn: un assaillant meurt après des tirs de la police

Après une échauffourée impliquant deux individus dans le quartier nord de Bonn, les forces de l'ordre ont maîtrisé le présumé agresseur suite à une fusillade. Cette information a été confirmée par la Présidence de la police de Cologne, qui mène l'enquête en raison de soupçons d'impartialité. Avant cela, les médias "Bild" et "General-Anzeiger Bonn" avaient rapporté l'incident.

Le suspect en fuite, qui avait quitté les lieux après l'attaque et dont l'identité reste inconnue, a été arrêté par la police à proximité d'un fast-food. Selon un représentant de la division police de l'Agence allemande de presse, les officiers ont dû tirer sur le suspect lors de l'intervention. Au début, il n'y avait pas de détails précis sur l'incident.

Police de Bonn : Dispute au sein de la communauté des sans-abri

Actuellement, la police suppose que la bagarre matinale était une altercation entre connaissances au sein de la population des sans-abri de Bonn, plutôt qu'une attaque aveugle.

Selon les données disponibles, le présumé agresseur a utilisé un couteau pour infliger des blessures mineures à une femme de 43 ans et des blessures plus graves, mais non mortelles, à un homme de 32 ans en plein jour. Les deux victimes ont reçu des soins médicaux sur place avant d'être transportées à l'hôpital. Un hélicoptère a également été déployé pour rechercher le suspect.

