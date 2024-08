- Incident de coupe à Solingen: informations recueillies et mystères découverts

Un Agresseur a Déclenché une Série de Coups de Couteau lors d'une Fête d'Anniversaire de Solingen, Faisant Trois Morts

Un agresseur a lancé une série de coups de couteau lors d'une fête d'anniversaire de Solingen un vendredi soir vers 21h40, tuant trois personnes et en blessant huit, cinq grièvement. Peu de détails sont clairs, tels que l'identité de l'agresseur et le motif potentiel. Voici un aperçu :

Ce que Nous Savons

L'Incident : L'agresseur non identifié a commencé à poignarder ses victimes de manière soudaine. Les autorités considèrent le crime comme une attaque en raison de la cible des actions de l'agresseur, et non comme un acte de violence aléatoire. Cependant, ils n'ont pas encore classé l'incident comme un attentat terroriste.

Acte Solitaire : La police suspecte que l'agresseur a agi seul.

Le Lieu : Des milliers de personnes célébraient le 650ème anniversaire de la fondation de la ville dans le centre-ville lorsque l'incident s'est produit sur la place du marché Fronhof, congestionnée, près de la scène de l'événement.

Les Victimes : Le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a rapporté que l'agresseur semblait cibler des individus de manière aléatoire, mais les ciblait spécifiquement au cou. Les victimes comprenaient une femme et deux hommes. Aucun autre détail sur leur identité ou leur état de santé n'a été communiqué le lendemain.

La Fuite : L'agresseur a réussi à s'échapper de la scène dans la confusion et la panique initiale, selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur de NRW. La police continue de le rechercher avec une grande équipe, y compris des forces spéciales.

Témoins : De nombreux témoins sont traumatisés et reçoivent des soins professionnels, fournissant des informations pour aider à enquêter sur l'incident. La police a établi un site Web (www.nrw.hinweisportal.de) pour les conseils, permettant aux témoins de télécharger des photos et des vidéos.

Avertissement : La police encourage toute personne witnessing des activités suspectes à appeler le numéro d'urgence 110 et à ne pas prendre les choses en main. Ils exhortent également les résidents à faire preuve de prudence dans le centre-ville.

L'Événement : Le festival célébrant le 650ème anniversaire de la fondation de la ville était prévu pour durer du vendredi au dimanche sous le nom de "Festival de la Variété". Suite à l'incident, la ville a annulé les événements prévus pour le samedi et le dimanche.

Ce que Nous Ne Savons Pas

L'Agresseur : La police n'a pas identifié l'agresseur plus de 11 heures après l'incident.

Motif : Il n'y a aucun indice concret sur le motif de l'agresseur, ce qui rend incertain si l'incident avait un fond terroriste.

Fuite : Les moyens par lesquels l'agresseur a mis fin à sa série et sa stratégie exacte pour partir restent un mystère.

Arme : Les informations sur la taille ou le type d'arme utilisée sont

Lire aussi: