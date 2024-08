- Incident controversé: un jeune homme poignardé à mort

Un jeune a reçu une entaillage dans sa région supérieure lors d'une bagarre près d'une école à Lüneburg. Il a été transféré dans un établissement médical, les autorités ayant déclaré que sa vie n'était pas en danger. Quatre adolescents ont subi des coupures mineures.

Les premières enquêtes indiquent que plusieurs adolescents, peut-être des élèves de l'école, ont participé à la confrontation près de certains établissements d'enseignement professionnel. La bagarre a commencé par des bousculades et des poussées, et il est believed qu'une ceinture et un objet tranchant ont été utilisés.

Les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux avec plusieurs véhicules de police et ont récupéré des images vidéo de l'altercation. Les investigations sur les individus impliqués et la cause de la dispute, en collaboration avec l'école, se poursuivent.

La confrontation entre les adolescents a été considérée comme un autre incident indésirable dans la région. Despite the use of a belt and a sharp object, il est heureux que personne d'autre, à l'exception du jeune qui a été entaillé, n'ait subi de graves blessures.

Lire aussi: