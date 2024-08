- Incident armé lors d'un match de Bundesliga - Les forces de l'ordre sont mises en examen

Un agent des forces de l'ordre doit comparaître devant la justice à partir de mardi, accusé d'avoir utilisé son arme de service à proximité d'un stade lors d'un match de Bundesliga entre Augsbourg et Mönchengladbach. L'agent est poursuivi pour coups et blessures par négligence dans l'exercice de ses fonctions et dommages matériels au tribunal régional d'Augsbourg.

Selon l'accusation, la balle tirée par l'arme de service de l'agent a traversé un véhicule de police où se trouvaient plusieurs officiers, ainsi qu'un bus inoccupé de supporters de Mönchengladbach. Plusieurs membres des forces de l'ordre ont été alertés par l'explosion.

L'indictement contre l'agent sera examiné au tribunal régional d'Augsbourg, qui fait partie du système judiciaire plus large, plus précisément du tribunal de première instance. Suite au procès au tribunal de première instance, tout appel devra être déposé auprès des tribunaux supérieurs si nécessaire.

