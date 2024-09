- Incident à Bonn: un assaillant meurt après des tirs de la police lors d'un assaut au couteau

Après une agression au couteau sur deux individus dans le quartier nord de Bonn, le suspect présumé est décédé à l'hôpital suite à une intervention de la police. C'est ce qu'a confirmé le siège de la police de Cologne, qui enquête sur l'affaire en raison de soupçons d'impartialité. Auparavant, "Bild" et le "General-Anzeiger Bonn" ont rapporté l'incident.

Le suspect en fuite, dont l'identité n'a pas été révélée, a été repéré et arrêté par la police à proximité d'un établissement de restauration rapide. À la vue du suspect, les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes à feu, selon un représentant de la police interrogé par l'agence de presse allemande. Initialement, aucun détail complet sur l'événement n'a été communiqué.

La police soupçonne des tensions au sein de la population sans-abri

Actuellement, la police pense que l'agression matinale était une dispute entre connaissances au sein de la communauté des sans-abri, et non une attaque au hasard, a déclaré le représentant de la police.

Selon les informations actuelles, l'agresseur présumé a légèrement blessé une femme de 43 ans et blessé grièvement, mais non critiques, un homme de 32 ans avec un couteau dans une rue de Bonn. Les deux victimes ont été prises en charge par les secours et transportées à l'hôpital. Un hélicoptère a été utilisé pour poursuivre le suspect.

L'enquête sur l'incident indique que les indices généraux pointent vers une dispute entre connaissances au sein de la communauté des sans-abri. Pour mieux comprendre la situation, les autorités examinent les indices généraux tels que le comportement, les motivations et les relations du suspect avec les autres membres de la communauté.

