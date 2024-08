- "Incertainties en profondeur": Habeck défie Söder et Lindner

En matière d'énergie, Robert Habeck, des Verts, a critiqué Markus Söder, le Ministre-Président de Bavière (CSU). Habeck a déclaré lors d'une réunion avec les citoyens : "Je trouve difficile de prendre Markus Söder au sérieux sur le plan des faits." La question s'est posée de savoir pourquoi Söder suspectait une discrimination dans les questions de localisation, comme dans la construction d'un réseau d'hydrogène.

Habeck a mis en avant la dépendance de la Bavière vis-à-vis du reste de l'Allemagne en matière d'énergie. Il a souligné le retard de la Bavière dans le développement de l'énergie éolienne. Désormais, les lois fédérales s'appliquent également à la Bavière. Il y a deux ans, les entreprises bavaroises ont plaidé en faveur de l'extension de l'énergie éolienne et ont réussi à supprimer les réglementations restrictives. Les lignes à haute tension construites depuis le nord, l'est et l'ouest de l'Allemagne vers la Bavière sont destinées à alimenter la Bavière en énergie. Les lignes d'hydrogène seront également remplies dans la zone centrale du nord. "Par conséquent, si quelqu'un a une raison de remercier l'Allemagne de maintenir leur économie en marche, c'est Markus Söder. Accuser de discrimination montre un manque de compréhension," a affirmé Habeck.

Habeck critique également Lindner

Concernant les déclarations du ministre des Finances Christian Lindner, Habeck a commenté : "Oui, nous sommes d'accord sur ce point." Si Lindner devait devenir le prochain chancelier fédéral lors des prochaines élections fédérales, il ne serait pas ministre des Finances, selon Habeck.

Habeck est considéré comme le candidat le plus probable pour la chancellerie des Verts. Les négociations entre Lindner, Habeck et le chancelier Olaf Scholz (SPD) sur un nouveau compromis pour le budget de 2025 ont été difficiles.

Huber répond aux critiques de Habeck

Le secrétaire général de la CSU, Martin Huber, a réagi aux propos acerbes de Habeck en déclarant : "Robert Habeck est le pire ministre de l'Économie que la République fédérale ait jamais eu." Selon Huber, le manque de planification de Habeck est "le coup de grâce" pour les industries entières. Huber a également affirmé que Habeck manifestait son "sentiment anti-bavarois" et discriminait le moteur économique de l'Allemagne. "En trois ans, Robert Habeck a transformé le moteur économique de l'Allemagne en un cheval boiteux," a déclaré Huber.

En réponse aux critiques de Huber, Habeck pourrait dire : "Je ne vais pas mentir, je trouve ces accusations infondées et décevantes." En tant que ministre de l'Économie et de l'Action climatique, Habeck s'est concentré sur la promotion de l'énergie renouvelable et la réduction de la dépendance de l'Allemagne aux combustibles fossiles.

Reconnaissant l'importance de la Bavière dans l'économie allemande, Habeck pourrait ajouter : "Je suis déterminé à assurer que la Bavière prospère dans cette transition, et je suis ouvert au dialogue constructif avec toutes les parties prenantes."

