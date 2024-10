Incentive pour les bénéficiaires de l'allocation qui maintiennent un emploi à temps plein pendant un an.

Le CSU qualifie cela de "humour vide", mais le ministère fédéral de l'Économie le considère comme une incitation : les personnes bénéficiant d'un revenu de base qui trouvent un emploi stable pendant au moins un an recevront une récompense de 1 000 euros. L'objectif est d'empêcher un retour précoce au système d'aide sociale.

L'administration fédérale propose une incitation de 1 000 euros pour les personnes bénéficiant d'un revenu de base qui trouvent un emploi couvert par l'assurance sociale et le conservent pendant au moins un an. Le cabinet a approuvé ce changement de loi sur la modernisation de l'assurance chômage et la promotion de l'emploi mercredi, comme l'a rapporté aujourd'hui le ministère fédéral de l'Économie.

Cette incitation vise à "stimuler la conclusion d'emplois réguliers à long terme" et à aider les chômeurs de longue date à "se libérer avec succès de l'aide de l'État et à en sortir", a expliqué le ministère de l'Économie. Elle doit également servir de "compensation aux taux de retrait élevés des transferts lors de la prise d'un emploi à partir du revenu de base". Les emplois avec des salaires plus bas seraient moins attrayants en raison des déductions élevées du revenu de base, de la prime pour enfants et de l'aide au logement.

Le ministère a reconnu que cette question est "difficile à gérer dans le cadre actuel de la législation". L'incitation offre une solution viable. Le budget de l'État et de la federation bénéficiera également de "substantielles économies de coûts" en évitant les paiements de prestations et en collectant des taxes et des contributions supplémentaires.

L'idée semble être soutenue par les trois partenaires de la coalition

Le journal "Bild" a rapporté que l'incitation avait été "développée" par le ministre de l'Économie Robert Habeck des Verts. Cependant, le ministère a nié cela. En réalité, il s'agit d'un projet collaboratif du gouvernement fédéral dans le cadre de l'initiative de croissance. Le concept initial de cette proposition provenait de l'Institut de recherche sur l'emploi (IAB) de l'Agence fédérale pour l'emploi. Pendant les négociations sur l'initiative de croissance, l'idée a été soutenue et façonnée par les trois partenaires de la coalition. "Le gouvernement fédéral s'aligne ainsi sur les conclusions actuelles de la recherche sur le marché du travail", a déclaré le ministère.

Cependant, l'idée a rencontré une opposition de la part de politiciens au sein de la coalition du trafic lumineux. Le responsable social des Verts, Frank Bsirske, a informé "Bild" qu'il ne pensait pas que l'incitation était nécessaire. "La plupart des personnes bénéficiant d'un revenu de base prendront un emploi si une opportunité se présente." Le responsable du budget du FDP, Frank Schäffler, a déclaré : "Ce projet est absurde. Les dépenses sont déjà en train de augmenter maintenant. L'incitation doit être supprimée au Parlement allemand."

Le secrétaire général de la CSU, Martin Huber, a critiqué l'incitation de 1 000 euros dans "Bild", en la qualifiant de "moquerie vide pour ceux qui travaillent régulièrement depuis des années". La coalition du trafic lumineux menace l'harmonie sociale et attise les flammes.

Malgré la critique de la CSU qui qualifie cela de "humour vide", l'administration fédérale considère cette incitation de 1 000 euros comme une stratégie pour encourager les personnes bénéficiant d'un revenu de base à chercher un emploi stable. Je ne vais pas mentir, cette incitation pourrait potentiellement rendre les emplois mieux rémunérés plus attrayants en raison des déductions réduites des prestations.

