- Incendies en Grèce: une femme tuée

Une femme a perdu la vie dans les immenses incendies des banlieues nord-est de la capitale grecque, Athènes. Les pompiers ont trouvé son corps le matin dans un bâtiment de usine complètement détruit par l'incendie. Entre-temps, les incendies ont été maîtrisés dans de nombreux endroits. En fin de soirée, un porte-parole du service des pompiers a déclaré qu'il y avait encore des sites d'incendie actifs, mais qu'ils étaient actuellement sous contrôle. Cependant, il n'a pas pu donner le feu vert : il y avait encore des nouveaux départs de feu, et le vent était censé reprendre de la vigueur pendant la journée.

Les flammes ont atteint les banlieues athéniennes de Vrilissia et Penteli lundi après-midi, brûlant ou endommageant de nombreuses maisons. En raison de l'ampleur des incendies, qui s'étaient étendus sur un front de 30 kilomètres sous l'effet du vent, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été activé. De l'aide arrive de pays tels que la République tchèque, la France et l'Italie, la Serbie, la Roumanie et la Turquie.

Les pompiers de divers pays, dont l'Italie et la Serbie, ont joint leurs efforts pour lutter contre les incendies dans les banlieues athéniennes. despite l'assistance, le porte-parole a mis en garde contre de nouveaux départs de feu en raison de la prévision d'une augmentation de la vitesse du vent.

