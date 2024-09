Incendie volontaire dans un établissement de soins pour malades mentaux en Autriche

Suite à un incendie dans un centre pour réfugiés en Autriche, les autorités envisagent l'incendie criminel comme cause possible. La police du land d'Upper Austria a révélé cette information. L'auberge historique de Schönau, située dans le district de Mühlkreis, a été ravagée par les flammes pendant la nuit de lundi à mardi.

Le bâtiment accueillait 16 résidents et un invité supplémentaire. L'incendie a commencé au rez-de-chaussée et s'est rapidement propagé au grenier. Heureusement, tous les occupants ont pu évacuer à temps. Six personnes ont été transportées à l'hôpital en raison d'une exposition présumée à la fumée.

Les inspections menées par des experts ont révélé trois sites distincts d'incendie criminel. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de motif politique ou discriminatoire derrière cet incident, selon la police.

Les experts examinant les lieux ont trouvé des preuves d'incendies avec un autre motif particulier, de section circulaire. Les autorités envisagent que l'incendiaire ait pu utiliser des outils ou des méthodes spécifiques pour allumer les feux.

Lire aussi: