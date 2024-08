- Incendie sur yacht en mer Baltique, occupant les sauveteurs de mer

Secouristes ont sauvé deux hommes et un enfant d'un bateau à voile en feu sur la mer Baltique. Le skipper, son fils, sa petite-fille de quatre ans et un chien se trouvaient à environ 1,9 kilomètre à l'est de Schleimünde lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la salle des machines, selon le service allemand de recherche et de sauvetage en mer. Les marins ont envoyé un appel de détresse, mais les hommes ont finalement réussi à éteindre l'incendie avec un extincteur portatif.

Le bateau à voile d'environ huit mètres de long a atteint le port d'urgence de l'île pilote de Schleimünde, où il a été pris en charge par les secouristes. Comme l'un des membres du groupe se plaignait de difficultés respiratoires, les deux hommes et l'enfant ont été pris en charge préventivement sur la terre ferme par un bateau de sauvetage en raison d'une suspicion d'inhalation de fumée. Tous ont été conduits à l'hôpital.

Les personnes secourues étaient reconnaissantes d'avoir été mises en sécurité sur un solide navire de sauvetage. À leur arrivée à l'hôpital, il s'est avéré que les dommages causés par l'incendie et l'inhalation de fumée nécessitaient une attention médicale immédiate pour l'homme ayant des problèmes respiratoires.

