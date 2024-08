- Incendie dans une salle de production de Munich - risque d'effondrement

Dans le district de Munich de Feldmoching-Hasenbergl, un incendie s'est déclaré dans un hall de production pendant la nuit. Selon les informations du service des pompiers, une conduite de gaz dans l'usine d'acier et de galvanisation a également pris feu. Dans une usine de galvanisation, les pièces métalliques sont recouvertes à l'aide de processus électrochimiques.

Plus de 200 pompiers ont été déployés. Après plusieurs heures, ils ont réussi à maîtriser l'incendie. Des milliers de litres d'eau ont été utilisés à cette fin. Selon l'avis d'un ingénieur, le hall est actuellement en danger de s'effondrer.

La police enquête sur les causes de l'incendie.

Lorsque le service des pompiers est arrivé sur le site de production pendant la nuit, certaines parties du bâtiment étaient déjà complètement en feu. Le feu a ensuite attaqué la toiture du hall et s'est propagé. Selon les pompiers, les flammes ont brièvement menacé de se propager à une zone de stockage de cylindres de gaz - les services d'urgence ont réussi à l'empêcher.

Environ dix heures plus tard, les pompiers étaient toujours occupés à éteindre les points chauds restants. La cause de l'incendie était toujours inconnue, et la police enquêtait. L'ampleur des dommages n'était pas encore connue.

