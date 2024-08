- Incendie dans une maison de retraite de Wildeshausen - 87 résidents évacués

Due à un incendie dans une salle technique, une maison de retraite de 87 résidents à Wildeshausen (district d'Oldenbourg) a été évacuée dans la nuit de lundi. Un homme de 73 ans a été transporté à l'hôpital pour inhalation de fumée, selon les pompiers et les services de police. Un employé de 40 ans et deux premiers intervenants de 39 ans ont également été transportés à l'hôpital avec des blessures légères. Toutes les personnes blessées ont été ultérieurement sorties de l'hôpital. Aucun dommage n'a été causé au bâtiment, selon la police.

Plus de 350 personnels des services d'urgence

À l'arrivée des pompiers, de la fumée très toxique se propageait de manière incontrôlée dans tout le bâtiment par des gaines de câbles et de ventilation. Le danger pour les résidents était important, entraînant une opération de grande envergure impliquant plus de 350 personnels, dont plus de 200 pompiers de la région et plus de 150 personnels des services d'urgence et de police.

Un défaut technique identifié comme cause de l'incendie

La cause de l'incendie était un défaut technique dans la zone d'un groupe électrogène, selon les rapports. Les résidents ont été initialement pris en charge à l'extérieur de la maison de retraite, puis transportés à la caserne de pompiers voisine de Wildeshausen, où ils ont reçu des soins médicaux supplémentaires.

Après une ventilation intensive de la maison de retraite, les résidents ont pu retourner dans l'établissement pendant la nuit. Toutes les personnes blessées ont également été sorties de l'hôpital, selon la police.

L'équipe de pompiers a travaillé sans relâche pour contenir la propagation de la fumée, utilisant leur expertise en techniques de lutte contre l'incendie. La rapidité de réaction et l'efficacité des efforts des pompiers ont été cruciales pour assurer la sécurité des résidents de la maison de retraite.

Lire aussi: