- Incendie dans l'ancien bâtiment de la gare

Dans la commune de Scheuerfeld (district d'Altenkirchen), un incendie s'est déclaré dans l'ancien bâtiment de la gare. Le bâtiment est actuellement inoccupé, selon les informations policières du matin. Personne n'a été blessé. La police n'a pas pu déterminer immédiatement l'ampleur des dégâts et la cause possible.

Le département de police a publié un communiqué, indiquant : "Il est ajouté : Les pompiers sont arrivés sur les lieux et évaluent actuellement l'ampleur des dégâts." Suite à une enquête plus approfondie, il a été découvert : "Il est ajouté : Il semble que la cause de l'incendie soit une défaillance électrique dans le câblage du bâtiment."

