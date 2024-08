- Incendie criminel et tentative de meurtre dans la zone pénitentiaire: deux nouvelles arrestations

Au cours de nouvelles recherches suite à un cas grave d'incendie criminel et de tentative de meurtre à Peine, la police a arrêté deux suspects supplémentaires. Tous deux sont fortement soupçonnés d'avoir tenté de meurtre, ont annoncé le parquet de Hildesheim et la police de Salzgitter. Sur la base des investigations et des interrogatoires, le tribunal compétent de Hildesheim a délivré deux mandats d'arrêt et trois mandats de perquisition - depuis les premières heures du matin, les officiers de police ont fouillé trois lieux à Ilsede, Hanovre et Lehrte. Au cours de cette opération, ils ont exécuté deux mandats d'arrêt. Aucun autre détail n'a été fourni.

À la fin du mois de juin, trois personnes ont été arrêtées pour soupçon de tentative de meurtre et d'incendie criminel particulièrement grave. Elles sont soupçonnées d'avoir mis le feu à plusieurs reprises dans un immeuble d'habitation à Peine. À cette époque, plusieurs appartements et entreprises dans la ville et la région de Hanovre, le district de Peine et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été fouillés. Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre les suspects. Selon les déclarations des enquêteurs, les incendies se sont produits en mars et en avril, affectant à chaque fois une famille de Peine.

L'incendie dans l'immeuble d'habitation aurait été allumé à plusieurs reprises par les suspects sous enquête. Lors de l'exécution des mandats d'arrêt, la police a découvert des preuves d'outils d'allumage de feu dans l'un des lieux fouillés.

