- Incendie causé par une voiture hybride <unk> environ 300 000 € de dommages

Un incendie impliquant une voiture hybride à Aschaffenburg a causé environ 300 000 euros de dommages. Selon les rapports de police, l'incendie s'est propagé à une autre voiture, un abri de voiture et une maison d'habitation. Les deux étages supérieurs de l'immeuble d'habitation ont été temporairement inhabitables. Personne n'a été blessé et les cinq résidents ont pu séjourner chez des voisins, selon un porte-parole.

Pour localiser les points chauds, les pompiers ont retiré le toit. De plus, la voiture hybride calcinée a dû être refroidie pendant une longue période. On pense que la cause de l'incendie était une panne technique de la voiture.

La voiture hybride qui a pris feu venait de la région de Bavière. En raison des dommages importants, l'immeuble d'habitation affecté en Bavière a nécessité un relogement temporaire de ses résidents.

