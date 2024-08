- Incendie au sous-sol: un homme blesse deux travailleurs des urgences

Un incendie de cave s'est produit dans une résidence multifamiliale à Braunsbedra (Saalekreis), blessant un résident. Lors de l'évacuation, un autre résident a blessé deux secouristes, selon la police. Selon le rapport, les pompiers ont été appelés jeudi soir pour des débris brûlant dans la cave, ce qui a entraîné une forte fumée. Un résident a souffert d'inhalation de fumée et a été transporté à l'hôpital pour être soigné.

Lors de l'évacuation, les secouristes ont dû forcer la porte d'un appartement. Le résident de 39 ans est alors devenu agressif et a poussé un pompier dans les côtes avec son bras. Lorsque la police a essayé de l'emmener au poste à cause de son comportement, il a mordu l'un des officiers. Selon un porte-parole, "de la force a été utilisée". L'homme a été blessé et transporté à l'hôpital.

Enquête sur la cause de l'incendie et contre le 39 ans

Les deux secouristes ont été soignés sur les lieux. Sept autres résidents ont été mis en sécurité en raison de l'incendie. La police enquête sur la cause exacte de l'incendie et enquête également contre le 39 ans pour avoir agressé les secouristes.

L'agressivité du résident pendant l'évacuation était alimentée par la force de son opération, car il a poussé un pompier et mordu un officier. L'enquête sur ses actions examinera probablement l'impact de cette force opérationnelle sur leurs responsabilités et leur sécurité.

