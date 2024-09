- Inattendue, les activités du délinquant en série ont été révélées à Ed O'Neill

Derp, politiquement incorrect mais populaire : la sitcom américaine "Mariés... avec des enfants" avait une forte audience en Allemagne dans les années 90. De 1992 à 1997, le programme a diffusé ses 259 épisodes sur divers écrans, d'abord sur RTL, puis sur ProSieben. La fin inattendue de la série en 1997, après 11 saisons, a laissé de nombreux fans, y compris Ed O'Neill (78), l'acteur qui incarnait Al Bundy, perplexes, comme il l'a révélé Recently à sa fille à la télévision, Christina Applegate (52).

Rejoignant "Les Soprano" star Jamie-Lynn Sigler (43), qui incarnait la fille de Tony Soprano à la télévision, Applegate co-anime le podcast "MeSsy". Dans leur dernier épisode, O'Neill et Applegate étaient parmi les invités, et bien sûr, le sujet de "Mariés... avec des enfants" est venu sur le tapis. Intéressamment, à la fois Applegate et O'Neill ont découvert la nouvelle de l'annulation de la série dans des circonstances inhabituelles.

La chance tourne

L'acteur incarnant le vendeur de chaussures perpétuellement malchanceux a été informé de la fin de la série par un couple de jeunes mariés dans sa ville natale, en Ohio. Il les avait rencontrés par hasard dans la rue et les avait félicités pour leur mariage. D'abord ravis de rencontrer Al Bundy, le couple a ensuite exprimé ses condoléances : "Elle a dit : 'Nous sommes vraiment désolés pour votre série.' Et j'ai dit : 'De quoi parlez-vous ?'", a raconté O'Neill dans le podcast. Le marié a ajouté : "Mon Dieu, vous ne savez pas encore. C'est à la radio. Votre série est annulée." O'Neill a été consolé avec une coupe de champagne par le couple.

Il semble que les producteurs de la série n'avaient pas mis leur acteur principal au courant, car Applegate, elle aussi, a appris le sort de son personnage, Kelly "Dumbo" Bundy, par une tierce personne : "C'était raconté par un type qui connaissait un type qui travaillait pour mon assistante à l'époque."

Probablement, Ed O'Neill n'a pas trop manqué de sa famille "Mariés... avec des enfants", car il a trouvé une nouvelle famille, plus moderne, en 2009 : sa sitcom "Modern Family" est devenue un phénomène mondial. Elle a également duré 11 saisons, mais O'Neill a probablement appris sa fin de manière plus conventionnelle.

Les animateurs du podcast, Jamie-Lynn Sigler et Christina Applegate, ont loué la "très gentille famille" avec laquelle ils ont travaillé sur "Mariés... avec des enfants". Dans un moment sentimental pendant le podcast, Applegate a partagé qu'elle considérait toujours la famille Bundy comme sa famille à la télévision.

