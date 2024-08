- "Inappropriément raccourci": la durée de la période de transfert est réduite

Wolfsburg's manager Ralph Hasenhüttl plaide en faveur d'une clôture anticipée de la fenêtre des transferts dans le soccer international d'élite. Selon lui, les acquisitions de joueurs devraient être autorisées uniquement avant le début d'une nouvelle campagne.

Il considère la date limite fin août comme "totalement inappropriée", comme il l'a déclaré lors de sa conférence de presse avant le match de Bundesliga contre Holstein Kiel (samedi, 15h30/Sky). "Je pense que cela ne ferait pas de différence si nous mettions fin à l'ensemble de l'histoire un mois plus tôt. Vous auriez alors quelques semaines pour vous familiariser avec votre équipe, et le jour du premier match, vous sauriez : voici votre effectif." Cependant, "c'est sacrément difficile pour tous les managers" dans sa forme actuelle.

Hasenhüttl peut se targuer d'une expérience avec Southampton en Premier League anglaise. Il ne voit une réduction de la période de la fenêtre des transferts comme viable que "si toutes les autres ligues suivent". Il a raconté : "Nous avons eu une situation en Angleterre où nous avons terminé plus tôt, mais les autres avaient toujours la fenêtre des transferts active. C'était un désastre car les joueurs continuaient de partir les uns après les autres."

