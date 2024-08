- Imane Khelif se défend contre le harcèlement en ligne <unk> Elon Musk et JK Rowling intentent une action en justice

Pendant les Jeux Olympiques de Paris, la boxeuse et médaillée d'or Imane Khelif a fait face à des attaques répétées en raison de son genre. Elle engage maintenant des poursuites légales contre cela. Un jour seulement après sa victoire finale, son avocat Nabil Boudi a annoncé via X, anciennement Twitter, qu'il déposerait une plainte pour "harcèlement en ligne grave" en son nom.

Selon le magazine américain "Variety", une plainte a été déposée contre des utilisateurs inconnus de la plateforme X qui harcelaient l'athlète. Selon le rapport, des personnalités connues telles que l'ancien président américain Donald Trump, le milliardaire de la tech Elon Musk et l'auteur J.K. Rowling sont mentionnées. Ils avaient également commenté Khelif.

Il y a eu un débat passionné sur l'aptitude de Khelif à concourir à Paris, qui est allé au-delà de la question de l'équité sportive. La boxeuse a été exclue des Championnats du monde 2023 par l'IBA, qui n'est pas reconnue par le Comité international olympique (CIO), après des tests de genre qui n'ont pas été clarifiés. Le CIO a permis à Khelif de participer à Paris, en déclarant que le genre indiqué dans le passeport est déterminant pour l'admission à de nombreux sports.

L'avocat Boudi a confirmé à "Variety" que ces personnalités seraient mentionnées dans la plainte : "J.K. Rowling et Elon Musk seront nommés dans la plainte, entre autres", a déclaré Boudi. "Trump a tweeté, donc il fera inévitablement partie de l'enquête, que son nom soit mentionné dans notre plainte ou non". Trump, par exemple, avait publié sur X qu'il "garderait les hommes hors des sports féminins".

Cependant, l'enquête criminelle du parquet de Paris ne vise pas spécifiquement les individus nommés dans le document, mais vise initialement à clarifier qui a initié et alimenté la "campagne misogyne, raciste et sexiste", comme il est indiqué dans la première lettre de Boudi. Cela sera "la plus grande tache de ces Jeux Olympiques". Ils lutteront pour "justice, dignité et honneur".

Imane Khelif est soutenue par des organisations de droits de l'homme

La plainte a été déposée contre X, ce qui signifie en droit français qu'elle a été déposée contre des personnes inconnues. Cela garantit, selon Boudi, que le parquet dispose de la pleine compétence pour enquêter contre toutes les personnes, y compris les messages haineux écrits sous des pseudonymes.

Les combats de la boxeuse algérienne Khelif et de Lin Yi-ting (28) de Taiwan ont été accompagnés d'un débat passionné sur le genre pendant les Jeux Olympiques. Dans l'atmosphère politisée, les deux athlètes ont fait face à de nombreux attaques sur Internet.

"L'ampleur choquante des abus en ligne contre Imane Khelif et Lin Yu-ting est un autre exemple préoccupant du discours toxique, sexiste et raciste qui a causé des préjudices aux femmes dans le sport et la société", a déclaré Stephen Cockburn d'Amnesty International dans un communiqué du Sports & Rights Alliance. Des représentants d'autres organisations de droits de l'homme telles que Human Rights Watch et ILGA World ont également soutenu les deux athlètes.

