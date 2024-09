Image initiale du malheureux Titan, dévoilé lors de l'audience d'enquête sur l'accident

Le mois dernier, hélas, tous les cinq individus à bord du sous-marin ont trouvé leur fin lors de sa plongée malencontreuse vers les débris du Titanic, marquant la fin d'une quête à haut risque qui a captivé des audiences mondiales.

L'image partagée lundi montre le cône de queue endommagé du sous-marin reposant sur le fond de l'océan Atlantique Nord brumeux. Le cône de queue semble s'être séparé du corps principal, avec des bords irréguliers, tandis qu'un fragment du corps lui-même a été repéré à proximité.

Les débris ont été repérés quelques jours plus tard, à environ 275 mètres du Titanic, comme révélé lors d'une audience à North Charleston, en Caroline du Sud, qui doit se terminer le 27 septembre.

Initialement, le Bureau d'enquête maritime a indiqué lors de sa présentation qu'il avait identifié le cône de queue et d'autres débris à l'aide d'un véhicule télécommandé le 22 juin 2021. Selon eux, ces preuves corroborent une implosion catastrophique - unecollapse instantané vers l'intérieur causé par une pression extrême, ce qui a entraîné la mort de Stockton Rush, fondateur et PDG du navire, l'homme d'affaires Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood, l'aventurier Hamish Harding et le plongeur français Paul-Henri Nargeolet.

L'analyse et les tests d'ADN effectués sur les restes ont été confirmés par le Bureau d'enquête maritime lundi comme correspondant à ceux des cinq individus mentionnés ci-dessus.

Les premiers témoins de l'audience étaient d'anciens employés d'OceanGate, l'organisation responsable du développement et de l'exploitation du sous-marin. De plus, la dernière transmission du sous-marin a été révélée - "Dropped two wts", un message envoyé directement au navire mère, faisant référence au largage de poids dans l'espoir de remonter à la surface. Quelques secondes après cette transmission, le navire mère a reçu le dernier "ping" du sous-marin avant de perdre le contact.

Une opération de recherche et de sauvetage internationale a été lancée dans des eaux éloignées à des centaines de miles au sud-est de Terre-Neuve, au Canada.

L'audience abordera divers sujets, notamment les événements historiques ayant précédé l'incident, le respect de la réglementation, les fonctions et les qualifications de l'équipage, les systèmes mécaniques et structurels, les protocoles de réponse d'urgence et l'industrie des sous-marins, comme précédemment annoncé par la Garde côtière.

Le président du conseil d'administration, Jason Neubauer, a souligné lors de l'audience de lundi que l'objectif principal était d'établir les faits entourant l'événement. Il a également souligné que le mandat du conseil s'étendait à l'identification de toute négligence ou faute de la part des marins certifiés.

De plus, Neubauer a révélé que si des preuves d'activité criminelle devaient émerger, le conseil recommanderait une telle action au Département de la Justice.

