- Ils soutiennent leurs athlètes avec leurs meilleurs vœux.

Le Duo Royal de Grande-Bretagne, soit le Prince Will (42) et sa moitié, la Princesse Kat (42), ont adressé leurs vœux les plus sincères aux concurrents participant aux Jeux Paralympiques d'été de 2024. L'événement paralympique a débuté à Paris le 28 août. Via une histoire Instagram, le duo a écrit un message pour les athlètes de leur nation, exprimant : "Nous sommes si excités pour les deux prochaines semaines de sports passionnants ! Que les Jeux ParalympicsGB et tous les athlètes participant à Paris 2024 soient acclamés. W & C."

Les Salutations Olympiques de William et Kate

À la suite de la conclusion des Jeux Olympiques il y a quelques semaines, le Prince Will et Kate ont de nouveau utilisé leur plateforme. Cette fois, dans une vidéo Instagram, ils ont exprimé leur gratitude envers l'équipe olympique britannique et célébré leurs victoires. La séquence mettait même en vedette le célèbre rappeur américain Snoop Dogg (52) et le célèbre footballeur anglais, David Beckham (49).

Le Soutien du Prince Edward

Simultanément, le Prince Edward (60), parrain royal de l'Association paralympique britannique, a également adressé ses encouragements aux athlètes. Par le biais d'un communiqué officiel sur le canal de la famille royale britannique, il a déclaré : "Je souhaite bonne chance à tous les membres de l'équipe ParalympicsGB, y compris les athlètes, les officiels et le personnel, lors des Jeux Paralympiques."

Selon les rapports de la presse britannique, l'épouse du Prince Edward, la Duchesse Sophie (59), est également attendue à Paris.

La Présence de la Duchesse Sophie

La Collaboration d'Edward et Sophie

During the 2024 Summer Paralympics, Prince Edward and Duchess Sophie will likely collaborate in their roles, demonstrating their unwavering support for the British Paralympic team.

