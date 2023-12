Ils se sont rencontrés dans un bus Greyhound le jour de Noël. Ils sont mariés depuis 60 ans

C'était le soir du jour de Noël 1962. Ruth voyageait en bus Greyhound de la maison de ses parents à Olympia, Washington, à sa maison à Seattle, Washington.

Elle avait passé une journée agréable et festive avec sa famille. Mais Ruth travaillait le 26 décembre et devait rentrer à temps. Elle avait 18 ans, c'était son premier emploi et elle ne voulait pas risquer d'être en retard.

"J'ai donc pris le bus Greyhound, je suis montée et je me suis assise sur le premier siège disponible, à côté d'un beau jeune homme", raconte aujourd'hui Ruth à CNN Travel.

"Je me suis rapidement endormie et je me suis réveillée la tête sur son épaule.

Encore un peu ensommeillée, Ruth a rougi lorsqu'elle a réalisé ce qui s'était passé. Elle s'est excusée auprès de l'inconnu à côté d'elle, a redressé son chemisier et a tenté de retrouver son calme.

"Oh mon Dieu, je suis désolée", dit-elle.

Mais l'homme a balayé ses excuses d'un revers de main, a souri et s'est présenté.

Il s'agit d'Andy Weller, 21 ans. Il était dans le bus depuis Astoria, dans l'Oregon, et se rendait à la base militaire de Fort Lewis, dans l'État de Washington, où il était stationné.

Andy avait remarqué Ruth dès qu'elle était montée dans le bus.

"Je l'ai regardée parce que j'ai vu ses magnifiques cheveux roux", raconte-t-il aujourd'hui à CNN Travel.

Et il l'avait remarquée lorsqu'elle s'était endormie sur son épaule. Andy ne savait pas quoi faire. Devait-il la réveiller ? Était-ce impoli ? Et si elle manquait son arrêt ?

Lorsque le Greyhound atteignit Nisqually Hill sur l'Interstate 5, pas très loin de Fort Lewis, Andy poussa doucement Ruth.

"Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le courage de le faire parce que j'étais timide", se souvient-il. J'ai finalement eu le courage de dire au moins "Bonjour".

Pendant les vingt minutes qui suivent, alors que le bus emprunte les autoroutes bordées d'arbres de Washington, Andy et Ruth font la conversation.

"Nous avons commencé à nous parler", raconte Ruth. "C'était assez frivole. Vous savez, "Quel est votre nom ? Comment vas-tu ? Et où allez-vous ? Et nous avons découvert que nous retournions toutes les deux sur nos lieux de travail".

Nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin que ces présentations. Mais Ruth et Andy ont tous deux apprécié la conversation et la compagnie de l'autre.

Puis le bus s'est arrêté à Fort Lewis.

"C'est moi", dit Andy. Il prend son sac et s'apprête à descendre, mais il s'arrête.

"Il propose d'échanger nos adresses. Ruth accepte volontiers.

"Alors que le bus s'arrêtait à Fort Lewis, je lui ai donné mon adresse", se souvient-elle aujourd'hui. "Le chauffeur de bus était un peu agacé. Il m'a dit : "J'ai un horaire à respecter".

Les deux étrangers se sont quittés, espérant tous deux que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se rencontreraient.

Lettres et incertitudes

Andy était un romantique. Lorsqu'il a écrit à Ruth pour la première fois, il se demandait déjà si elle n'était pas "la bonne".

C'est alors qu'il apprend, par la réponse de Ruth, qu'elle est fiancée à quelqu'un d'autre - un homme qu'elle connaît depuis l'enfance.

"Il était dans l'armée de l'air. Je ne l'avais pas vu ni côtoyé depuis près d'un an", explique Ruth.

Lorsque Ruth a rencontré Andy, elle avait toujours l'intention d'épouser son amour de jeunesse. Mais elle n'hésitait pas non plus à lui donner son adresse. Après tout, leurs échanges dans le bus n'avaient rien de particulièrement romantique.

"Il m'avait demandé mon adresse et je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à écrire à quelqu'un", explique Ruth.

Mais Andy n'était pas aussi sûr de lui.

"Je ne savais pas quelle était ma place", dit Andy aujourd'hui. "Je l'ai laissée de côté.

Puis, tout à coup, le fiancé de Ruth a mis fin à leurs fiançailles.

"Il a rompu avec moi, ce qui s'est avéré être une très bonne chose", dit-elle.

Il s'est avéré que son ex-fiancé avait rencontré quelqu'un d'autre.

Ruth a été plus choquée que bouleversée. Elle se souvient d'être entrée dans le salon de son appartement de Seattle et d'avoir annoncé la nouvelle à sa colocataire. La réaction de son amie a été pragmatique.

Elle lui a dit : "Tu ne vas pas rester assise dans l'appartement à ne rien faire, à être grincheuse et morose"", se souvient Ruth.

La colocataire a suggéré à Ruth de sortir avec des hommes qu'elle connaissait à Seattle. C'est alors que l'amie de Ruth s'est souvenue de l'homme du bus. La colocataire de Ruth a insisté pour que Ruth écrive à Andy et lui dise qu'elle était célibataire.

Elle lui a dit : "Si tu ne prends pas un stylo et que tu n'écris pas à ce type qui t'a écrit cette lettre, je vais demander à ces autres types de sortir avec toi tous les soirs", se souvient Ruth.

"Je n'étais pas du genre à sortir. Tous les soirs, cela ne me convenait pas. Alors, j'ai écrit la lettre".

"C'est ce qu'elle a fait", dit Andy. "Et nous nous sommes rencontrés."

"Nous avons correspondu pendant un certain temps", dit Ruth. "Nous attendions toujours les lettres avec impatience.

Lire la suite Elle a mis fin à sa relation et a emménagé avec un homme qu'elle connaissait depuis seulement trois semaines Ils se sont rencontrés lors d'une randonnée et sont tombés amoureux. Puis on lui a diagnostiqué un cancer Il a rencontré puis perdu l'amour de sa vie. Il a eu l'idée géniale de la retrouver. Ils ont vécu une histoire d'été entre adolescents. Ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont retrouvés des années plus tard

Dans les lettres qu'ils se sont envoyées, Ruth et Andy se sont rapprochés.

"Nous partagions les choses que nous aimions faire et les objectifs que nous essayions d'atteindre", explique Ruth.

Quelques semaines après le début de leur correspondance, Ruth a dit à Andy qu'elle envisageait de retourner à Olympia, dans l'État de Washington, où vivaient ses parents.

Andy lui a proposé de l'aider à déménager - ce serait l'occasion de la revoir et de voir si leur relation épistolaire se traduisait dans la vie réelle.

"J'y suis allé", raconte Andy. "J'ai frappé à la porte, elle a ouvert. Le reste appartient à l'histoire.

Leur alchimie est apparue tout de suite. Presque immédiatement, Andy a demandé à Ruth ce qu'elle allait faire le 22 août.

"Comment le saurais-je ? a répondu Ruth. "Pourquoi ?"

"Eh bien, je pensais que nous pourrions nous marier ce jour-là", dit Andy.

"Pas question", dit Ruth en riant.

Mais alors qu'ils montaient ensemble dans un autre bus Greyhound - cette fois de Seattle à Olympia - Ruth était de plus en plus sûre qu'elle voulait qu'Andy fasse partie de sa vie.

Cette certitude n'a fait que se confirmer lorsque "presque à mi-chemin entre Seattle et Olympia, Andy s'est mis à chanter pour moi", raconte Ruth.

"Il m'a chanté pendant presque tout le trajet du retour et m'a donné la sérénade.

À partir de ce moment-là, Andy venait rendre visite à Ruth à Olympia chaque fois qu'il le pouvait. Et lorsqu'ils étaient séparés, Andy et Ruth poursuivaient leur correspondance épistolaire.

"Nous nous voyions tous les week-ends, si bien qu'une grande partie de notre correspondance portait sur ce que nous faisions pendant la semaine et sur le fait que nous nous manquions l'un à l'autre", se souvient Ruth.

Le week-end, Andy empruntait la voiture d'un camarade de l'armée, passait prendre Ruth et se rendait à Squaxin Park, sur le front de mer de la ville.

"Nous nous tenions la main, nous marchions ensemble et nous parlions ensemble", raconte Andy.

"J'ai appris à le connaître", dit Ruth. "Et j'ai aimé ce que j'ai vu.

Une proposition peu orthodoxe

Le 4 juillet 1963, Ruth et Andy passaient les vacances ensemble lorsque Ruth tendit soudain à Andy une épaisse enveloppe blanche.

C'était une invitation au mariage. Andy regarde Ruth avec stupeur.

"Je me demandais si elle n'épousait pas l'autre homme", dit-il en faisant référence à l'ex-fiancé de Ruth.

"J'ai commencé à le lire. Et bien sûr, j'étais un peu désemparé sur le moment - jusqu'à ce que j'arrive à la partie qui disait qu'elle m'épousait".

Ruth a eu cette idée alors qu'elle était seule un jour, pendant la semaine, et qu'elle pensait à Andy et à l'idée d'un avenir avec lui. Il avait à nouveau évoqué le mariage à plusieurs reprises.

"Je me suis dit que j'aimais vraiment cet homme. Je suis donc allée à l'imprimerie et j'ai fait imprimer des invitations de mariage", se souvient Ruth.

Ruth n'avait aucune idée du lieu du mariage, ni même des détails. Mais elle savait quand le mariage aurait lieu. Il n'y avait aucun doute à ce sujet : le 22 août, la date qu'Andy avait suggérée lors de leur deuxième rencontre.

Lorsqu'elle lui tendit l'invitation, Andy fut bouleversé, puis ravi. Il serra Ruth dans ses bras.

Quelques mois plus tard, le 22 août 1963, Andy et Ruth se marièrent à Olympia, dans l'État de Washington, dans l'église que Ruth fréquentait lorsqu'elle était enfant. Ruth prit le nom d'Andy et devint Ruth Weller.

Le couple a invité tous les fidèles de l'église locale à se marier. Ils s'attendaient à recevoir une centaine d'invités, mais ils en ont finalement compté plus de 200. Tous ceux qui avaient vu Ruth grandir voulaient être là pour porter un toast à elle et à Andy.

Le jour J, Ruth s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de gâteau de mariage pour tous les invités. Ils ont dû se démener pour en trouver d'autres.

"Nous avions toutes sortes de gâteaux différents", se souvient Ruth. Tout s'est bien passé et la fête a été exceptionnelle.

Grandir ensemble

Ruth et Andy étaient ravis de commencer leur vie de couple. Mais ils étaient tous deux très jeunes et les premières années de leur vie commune ont été une période d'apprentissage.

"Comme je l'ai dit, j'étais fiancée à un autre jeune homme, mais je n'avais pas fréquenté beaucoup d'autres jeunes hommes", explique Ruth. "Nous avons donc grandi ensemble pendant cette période.

Le couple était également très occupé par son travail. Ruth travaillait pour l'État de Washington, Andy a quitté l'armée et a également commencé à travailler pour l'État de Washington, dans le département des licences.

Le couple s'est rendu compte qu'ils avaient, comme le dit Ruth, "des personnalités très différentes". Mais ils avaient la même façon de voir le monde et se sont sentis comme une équipe dès le début. C'était "magique", dit Ruth.

Ce premier Noël, anniversaire de leur rencontre, le couple l'a fêté en se rendant ensemble au magasin de 88 cents pour faire ses achats de Noël.

"Nous venions de nous marier et les choses étaient serrées", raconte Andy.

Ils rigolent en se promenant dans le magasin, achetant de petits cadeaux pour leurs proches. C'était la première fois qu'ils offraient des cadeaux en tant que couple, et ils se sentaient spéciaux.

Ils se sont ensuite retrouvés en famille.

"Nous avons toujours eu une famille unie et nous avons toujours eu beaucoup de plaisir et de camaraderie les uns avec les autres", explique Ruth. "Mes parents adoraient Andy.

Avec le temps, Ruth et Andy ont eu trois enfants. Ils ont déménagé d'Olympia (Washington) à Yakima (Washington).

Ils ont adoré être parents.

"Andy est une personne merveilleuse. Il est attentif. Il a toujours été là pour nous, sa famille, dans tous les domaines", déclare Ruth.

"Elle a toujours été là avec les enfants, les guidant, les orientant", dit Andy.

"Mais cela a-t-il toujours été facile ? Non", répond Ruth.

La fille de Ruth et Andy, Joanne, est née avec le syndrome de Maffuci, une maladie osseuse rare, et a eu besoin de beaucoup de soins supplémentaires lorsqu'elle était jeune.

"Elle a grandi et est devenue une jeune femme très brillante. Elle a été répartitrice du 911 pendant plusieurs années. Elle nous a donné un petit-fils adorable", raconte Ruth.

Joanne est malheureusement décédée il y a quelques années.

"Nous avons vécu des choses comme ça, que beaucoup d'autres personnes n'ont pas à affronter et n'ont pas à trouver le moyen de surmonter", dit Ruth. "Il est vrai que je crois que cela nous a rendus plus forts l'un envers l'autre.

Au cours des décennies qu'ils ont passées ensemble, Ruth et Andy se sont soutenus mutuellement dans les moments difficiles et se sont encouragés l'un l'autre dans les bons moments.

La clé, dit Ruth, c'est que "lorsqu'on trouve la bonne personne, il faut s'accrocher".

"Oui, il faut passer par des moments difficiles, dit-elle. "Mais n'oubliez pas que vous traversez aussi de bons moments. Et c'est à ceux-là que l'on s'accroche et que l'on garde près de soi. Et vous vous en souvenez. C'est ce qui vous permet de continuer à avancer.

Se sentir reconnaissant

Au fil des décennies, Ruth et Andy ont commencé à associer leur histoire d'amour à une chanson en particulier, "I Say a Little Prayer", enregistrée pour la première fois par Dionne Warwick en 1967, puis reprise par Aretha Franklin l'année suivante.

Andy chantait souvent les paroles à Ruth. Aujourd'hui encore, cette chanson résonne en eux, car ils se remercient régulièrement de la présence de l'autre dans leur vie.

"Il est un peu inhabituel de rencontrer dans un bus Greyhound quelqu'un que l'on n'a jamais vu auparavant et d'établir un lien", déclare Ruth. "En fait, c'est même un miracle que deux parfaits inconnus se rencontrent et finissent par se marier l'un à l'autre. Et ce depuis aussi longtemps que nous".

En août dernier, Ruth, qui a aujourd'hui 79 ans, et Andy, qui en a 82, ont célébré leur 60e anniversaire de mariage.

Leur anniversaire de mariage est un jour important pour eux deux, mais le jour de Noël l'est tout autant.

"Chaque jour de Noël, nous nous remémorons des souvenirs", explique Ruth. "Nous nous regardons de l'autre côté de la table et nous savons ce que l'autre pense.

Cette année, le couple fêtera Noël avec ses proches à ses côtés. Ruth et Andy restent proches de leur famille, qui compte désormais quatre petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.

"J'adore être en vie et voir tous nos petits-enfants grandir, ainsi que leurs familles et leurs arrière-petits-enfants", déclare Andy.

"C'est absolument merveilleux", ajoute Ruth. "Leurs câlins sont tellement importants pour nous, surtout à cet âge.

"Nous avons hâte d'être ensemble à Noël, 61 ans après notre première rencontre", poursuit-elle. "Je suis sûre que nous allons nous remémorer, rire, plaisanter et nous faire taquiner au sujet de notre rencontre fortuite, il y a 61 ans, le jour de Noël 1962.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com