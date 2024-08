- Ils se rassemblent pour la caméra, ils coopèrent.

Cette photo pourrait faire naître des murmures d'une idylle. Lors de l'événement de lancement du quatrième saison de "Only Murders in the Building", Meryl Streep (75 ans) et Martin Short (74 ans) ont posé côte à côte sur le tapis rouge un jeudi. Ils ont même entrelacé leurs doigts un instant, comme le montrent les photos de l'événement.

Les rumeurs concernant Meryl Streep et Martin Short ont commencé à circuler en janvier de cette année. Les vétérans du métier ont partagé une table lors des Golden Globe Awards et semblaient très proches. Tous deux étaient nominés pour leur performance dans la troisième saison de "Only Murders in the Building", mais aucun n'a remporté de prix. Dans la troisième saison de la série comique, Streep et Short ont incarné un couple amoureux, ce qui a sans doute contribué aux spéculations.

À l'époque, Martin Short a tenu à mettre les choses au clair. Par la voix de son représentant, il a déclaré à People que Meryl Streep et lui étaient "simplement de très bons amis, rien de plus". Short a ensuite confirmé cela lors d'une interview podcast avec Bill Maher (68), reconnaissant que les rumeurs de fréquentation étaient infondées.

En octobre 2023, il a été révélé que Streep et son mari Don Gummer (77 ans), toujours marié, vivaient séparément depuis plus de six ans. Le couple shares four children together.

Martin Short est veuf depuis 2010. Il était marié à son épouse, décédée d'un cancer ovarien, pendant 30 ans. Ils étaient les parents de trois enfants.

La quatrième saison de "Only Murders in the Building" est prévue pour le 27 août 2024 sur le service de streaming américain Hulu. En Allemagne, Disney+ diffusera la série populaire, également à partir du 27 août. Aux côtés de Streep et Short, Steve Martin (79 ans) et Selena Gomez (32 ans) reprendront leurs rôles. De nouveaux visages incluent Eva Longoria (49 ans) et Melissa McCarthy (53 ans).

