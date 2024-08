- Ils pleurent leur chien mort.

Reese Witherspoon (48 ans) et sa fille Ava Phillippe (24 ans) pleurent la perte d'un membre à poils de la famille. Leur labrador brun Hank est décédé après 14 ans. Witherspoon a partagé une photo tendre sur son histoire Instagram, exprimant qu'ils allaient manquer l'esprit doux de Hank et l'a remercié d'avoir été le meilleur animal de compagnie et le chef de meute.

Ava a partagé une photo en noir et blanc de Hank dans le jardin sur son compte. "14 1/2 ans d'amour pur et de queue qui ne s'arrête jamais. Le travail était 'animal de compagnie' et il l'a parfaitement accompli. Merci Hanky de nous rappeler que chaque jour est le meilleur des temps", a écrit la jeune fille de 24 ans.

Ava Phillippe est une grande fan de ses chiens

La famille pourrait trouver du réconfort dans leur deuxième chien, Benji. L'amour d'Ava pour ses animaux de compagnie est évidence sur son compte Instagram.

Benji, de race mélangée, trouve même une place dans son lit parfois. "La meilleure façon de se réveiller", a-t-elle légende sur une photo d'elle avec son ami à quatre pattes.

