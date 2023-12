Ils ont tout vendu pour devenir une famille de nomades numériques. Voici ce qui s'est passé ensuite

Bien que le couple, qui travaille tous deux dans l'industrie technologique, ait adoré l'idée de pouvoir se connecter à distance depuis des destinations exotiques, ce n'est qu'au plus fort de la pandémie de Covid-19, en 2020, qu'ils ont réalisé qu'un mode de vie de nomade numérique était une réelle perspective pour leur famille.

"Nos emplois sont devenus totalement distants", explique Justin, originaire de Toronto, au Canada. "Je pense que cela nous a fait comprendre que nous n'étions pas obligés de nous contenter d'une vie à Atlanta.

"Cela nous a ouvert la possibilité de travailler depuis la plage au Mexique. Nous avons donc essayé pendant quelques semaines et nous avons vraiment adoré.

Un acte de foi

Ils ont fait des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis pendant un certain temps, et ont rapidement constaté que cela leur convenait.

Lorsque les frontières ont été rouvertes et que la vie a repris son cours normal, Courtney et Justin, qui attendaient leur deuxième enfant, ont eu envie de repartir à l'aventure.

Ils ont commencé à étudier de plus près la possibilité de devenir des nomades numériques à plein temps, décidant de tenter l'expérience dans quelques années.

Mais au fur et à mesure que le temps passait et que leur fils Xavier approchait de l'âge scolaire, le couple a admis qu'il y aurait toujours une raison de remettre cela à plus tard.

Courtney et Justin expliquent qu'ils étaient également de plus en plus préoccupés par le climat politique qui régnait aux États-Unis à l'époque, notamment en ce qui concerne la violence armée, qui était la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents en 2020.

"Je pense que nous nous sommes rendu compte que nous allions avoir un deuxième enfant, que Xavier allait devoir aller à l'école ici et que les élections approchaient", explique Courtney, qui est originaire de Jacksonville, en Floride. "C'est devenu une sorte de spirale.

La situation s'est transformée en une sorte de spirale, et le couple s'est dit : "Faisons un acte de foi et trouvons une solution".

Le couple, qui est ensemble depuis six ans, a pris la décision de quitter les États-Unis à la fin de l'année 2021.

Au cours des huit mois suivants, ils ont vendu leur maison et la plupart de leurs biens, tout en mettant en place des plans pour vivre de manière nomade dans un avenir proche.

Selon Courtney et Justin, certains de leurs amis et de leur famille ont été choqués par leur décision et ne comprenaient pas pourquoi ils quittaient le pays avec deux jeunes enfants.

"Ils n'ont pas tout à fait compris", admet Justin. "Mais je pense qu'avec le temps, les gens ont compris.

En route

Les Orgia ont fini par partir le 19 juin, jour férié aux États-Unis commémorant la fin de l'esclavage, dix semaines seulement après la naissance de leur fille Whitley.

"Notre départ le 19 juin n'était pas prévu à l'avance, mais je pense qu'il s'est fait par hasard", note Courtney.

Ils sont rentrés directement au Mexique, où ils se sont installés pendant plusieurs mois, passant du temps à Guadalajara, Sayulita, Puerto Vallarta, Mexico, Tulum et Playa del Carmen.

Courtney et Justin déclarent avoir choisi le Mexique comme "point de départ" en raison de sa proximité avec les États-Unis et du fait qu'il compte de nombreuses villes dotées d'excellentes infrastructures.

"Le Mexique est également très vaste et très diversifié", ajoute Courtney. "Nous voulons l'explorer de la manière la plus complète possible.

Cette famille de quatre personnes a également voyagé en Espagne et au Maroc avant de se rendre en Colombie, où elle a visité Medellín et Bogota, puis au Brésil.

"Nous voyageons lentement", explique Justin. "Nous passons six mois dans chaque nouvel endroit. Nous passons moins de temps si nous pensons que cette ville n'est pas un endroit où nous voulons passer plus de deux semaines.

"Mais nous essayons de planifier six mois.

Bien que voyager avec deux enfants en bas âge ne soit pas sans difficultés, ils affirment que cela a été plus facile qu'ils ne le pensaient.

"Je pensais vraiment que ce serait plus difficile", admet Courtney. "Mais nous le faisons depuis qu'ils sont tout petits. Et nous voyageons si souvent qu'ils ont l'habitude de le faire.

"Pour eux, aller à l'aéroport, c'est comme aller à l'épicerie. Ils savent ce qui va se passer.

"Nous avons mis en place toutes nos procédures. C'est devenu une seconde nature.

Des moments clés

Bien qu'ils soient des pros du voyage, Courtney et Justin admettent que leurs enfants ne sont pas à l'abri d'une crise occasionnelle.

"Les tout-petits sont des tout-petits", ajoute Courtney, avant d'ajouter qu'il y a certains "problèmes de niche" qui viennent avec le fait d'être si souvent en déplacement, notamment les jouets perdus à l'infini.

"Je pense que ce qui est bien, c'est que nous avons tous cultivé une grande capacité d'adaptation et de flexibilité grâce à ce mode de vie, et cela vaut aussi pour les enfants.

Courtney et Justin font beaucoup de recherches sur les destinations qu'ils ont choisies afin de s'assurer qu'ils pourront vivre et travailler confortablement en famille. Cependant, ils ont trouvé certains endroits plus difficiles que d'autres.

Par exemple, ils disent avoir trouvé Medellín, une ville colombienne populaire auprès des nomades numériques, "difficile à gérer avec des enfants" et ont fini par écourter leur séjour.

Au cours des 18 mois qui se sont écoulés depuis qu'ils ont quitté les États-Unis, les Orgia ont vécu différentes étapes importantes en tant que famille, notamment en regardant Whitley faire ses premiers pas à Rio de Janeiro et en traversant les montagnes de l'Atlas à Marrakech à Noël.

"Chaque fois que nous avons l'occasion de vivre quelque chose pour la première fois ou quelque chose de très spécial", déclare Courtney.

"Et je peux le voir à travers les yeux des enfants, je pense que ce seront toujours les moments les plus forts pour moi.

Courtney et Justin ont tenu la chronique de leurs aventures sur Instagramet YouTube et disent avoir reçu beaucoup de soutien de la part d'autres parents qui admirent ce qu'ils font.

Tant de parents, en particulier des parents noirs des États-Unis, disent : "J'aimerais pouvoir faire ça, et je veux voyager davantage avec mes enfants. Mais j'ai peur de prendre l'avion avec mes enfants".

S'il comprend que d'autres puissent avoir des appréhensions, le couple souligne que, bien qu'ils se soient parfois sentis mal à l'aise en visitant "des régions où il n'y a pas beaucoup de diversité", ils n'ont jamais eu l'impression d'être en danger.

"Je pense que nous avons choisi de ne pas nous rendre dans certains endroits, surtout si l'on tient compte du fait que les enfants pourraient avoir besoin d'une garderie", ajoute Courtney.

"Tout simplement parce que nous sommes inquiets, ou parce que nous avons entendu parler de la diversité ou de l'expérience d'autres personnes. Mais en fin de compte, cela ne nous empêche pas d'aller voir par nous-mêmes".

Elle explique qu'elle pense qu'il est important de "mettre les pieds sur terre" et de visiter les lieux de manière indépendante plutôt que de se contenter de ce que les autres ont dit.

"Si nous avions écouté ce que les autres avaient à dire sur la sécurité, nous ne serions jamais allés au Brésil ou au Mexique", ajoute Courtney. "On n'irait jamais nulle part si on se contentait d'écouter ce qui circule.

Ils reçoivent parfois des commentaires négatifs de la part de ceux qui pensent que Xavier, quatre ans, et Whitley, un an, sont trop jeunes pour vraiment apprécier de voir le monde.

Mais Courtney et Justin sont incroyablement reconnaissants d'être en mesure de les exposer à des lieux et des cultures différents à un stade aussi précoce.

Courtney poursuit en décrivant comment la confiance de leur fils s'est développée depuis qu'ils ont quitté les États-Unis.

"Xavier tient sa place dans les conversations avec les adultes", dit-elle. "Nos enfants aiment entrer dans les pièces avec un sentiment d'assurance. Ils ont l'impression d'appartenir à un endroit, parce qu'ils y vont.

"Je pense que c'est quelque chose de très important, en particulier pour les enfants noirs.

"Nous voulons qu'ils sachent, comprennent et croient qu'il n'y a pas d'endroit dans ce monde où ils n'ont pas leur place et où ils ne peuvent pas aller.

"Il n'y a pas de pièce où ils n'ont pas leur place et il n'y a pas de table où ils ne peuvent pas s'asseoir.

Un lien fort

Bien qu'ils aient envisagé de faire l'école à la maison, les Orgia pensent que les écoles internationales conviendraient mieux à leur famille, suggérant qu'ils suivront probablement cette voie une fois que leurs enfants seront plus âgés, "pour que les déplacements soient toujours possibles".

Ils sont retournés plusieurs fois aux États-Unis depuis leur départ, passant du temps avec leurs proches à Atlanta et en Floride, et ont récemment visité le Portugal.

En repensant à leur séjour, le couple a l'impression que la famille s'est beaucoup rapprochée.

"Nous avons appris à compter les uns sur les autres à bien des égards, mais c'est aussi une aventure", déclare Justin. "C'est une expérience.

Si le mode de vie des nomades numériques convient à leur famille, le couple reconnaît que les voyages peuvent être stressants, surtout si l'on n'y est pas habitué, et que les choses ne se passent pas toujours sans heurts.

Courtney se souvient d'une situation où ils ont été temporairement bloqués à Cancun, "sans logement, sans bagages et sans vol", mais elle estime que de tels revers les ont rendus plus résistants.

Ces moments, aussi incroyablement stressants qu'ils soient, finissent par vous mettre dans une position où, une fois que tout est terminé, vous vous dites : "Wow, c'est génial. Nous travaillons si bien en équipe".

"Et nous avons tellement de petits moments spéciaux avec les enfants qui, je l'espère, seront les principaux souvenirs que nous pourrons construire.

"Parce que nous avons choisi un mode de vie alternatif où ils ne sont pas à la garderie toute la journée et où ils ont le pire de nous-mêmes et nous avons le pire d'eux le soir.

Actuellement de retour au Mexique, ils prévoient de passer les vacances de fin d'année au Canada, avant de retourner en Colombie ou de se rendre au Sénégal pour explorer d'autres régions d'Afrique. Courtney et Justin sont également très enthousiastes à l'idée de visiter l'Asie à l'avenir.

"Aucun de nous n'est jamais allé [en Asie]", explique Courtney. "Nous essayons donc de tenir compte des fuseaux horaires et de tester les limites de notre flexibilité pour voir comment nous pourrions y parvenir.

Le couple, qui se dit découragé par le climat politique actuel aux États-Unis, explique qu'il essaie de partager régulièrement des récits honnêtes de ses expériences, car il estime qu'il est important que des familles comme la sienne voient que ce type de mode de vie est réalisable.

"Il s'agit [de leur contenu sur les médias sociaux] de montrer aux gens, et en particulier aux familles noires américaines, qu'il existe d'autres options", ajoute Courtney.

"Nous espérons être une ressource et partager les ressources que nous rencontrons pour faire en sorte qu'un mode de vie où l'on est en sécurité physique et émotionnelle devienne une réalité pour le plus grand nombre.

Ils espèrent que leur histoire incitera d'autres personnes à se lancer, en soulignant que le mode de vie des nomades numériques ne doit pas nécessairement être tout ou rien.

"Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours revenir", dit Justin. "Même si vous voulez commencer à petits pas.

"Vous n'êtes pas obligé de vendre votre maison et tous vos biens comme nous l'avons fait.

Source: edition.cnn.com