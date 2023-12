Ils ont survécu au confinement à Shanghai, avant d'être à nouveau piégés à Hainan.

Mais, comme beaucoup d'autres qui ont afflué sur cette île balnéaire située au large de la côte sud de la Chine, il n'a pas tardé à se raviser.

La province de Hainan est souvent considérée comme l'équivalent chinois d'Hawaï ou des Maldives : de magnifiques étendues de plage, des hôtels élégants dotés d'équipements de classe mondiale et le sentiment d'avoir échappé à la pression de la vie quotidienne.

Cependant, l'ambiance des vacances a été mise à mal la semaine dernière, lorsque 1 200 personnes ont été testées positives au coronavirus dans la station balnéaire de Sanya.

En vertu de la politique chinoise stricte du "zéro-coronavirus", quelque 80 000 touristes nationaux se sont retrouvés enfermés dans un endroit paradisiaque.

Pour nombre d'entre eux, cela signifiait non seulement passer des appels frénétiques à leur famille et modifier leurs plans de voyage, mais aussi faire face à un cas de déjà-vu - beaucoup de personnes visitant Hainan cherchaient à obtenir un sursis par rapport aux strictes mesures de confinement prises à Shanghai.

Dès que les cas de Covid ont été détectés à Hainan, les mesures ont été rapides.

Le gouvernement local a verrouillé la ville de Sanya, qui compte environ un million d'habitants, en plus des 80 000 touristes. Les vols quittant l'île ont été annulés, les transports publics ont été fermés et de nombreux touristes ont été confinés dans leurs hôtels.

Alors qu'une excuse pour passer plus de temps sur la plage aurait pu être un bon point, les touristes ont appris qu'ils devraient payer 50 % du prix de la chambre dans leur hôtel, ce que tout le monde ne peut pas se permettre. Et c'est sans compter les dépenses supplémentaires telles que les repas ou le coût de l'absentéisme au travail.

Dans le cadre du confinement, les visiteurs ont été informés qu'ils devaient rester sur l'île pendant une semaine entière et présenter la preuve de cinq tests Covid négatifs avant d'être autorisés à partir.

Bien que les autorités locales aient déclaré qu'elles fourniraient une aide sous forme d'hôtel et de repas à toutes les personnes gênées par le confinement, certaines se sont rendues sur des sites de médias sociaux tels que Weibo pour se plaindre que l'aide n'était pas suffisante.

Les frontières de la Chine restant essentiellement fermées, de nombreux Chinois ont opté pour des voyages intérieurs depuis le début de la pandémie, et Hainan, avec son soleil, son sable et ses boutiques hors taxes, a été l'une des destinations les plus populaires.

Selon les médias d'État, Hainan a accueilli plus de 81 millions de touristes en 2021.

Nectar Gan, de CNN, a contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com