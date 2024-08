Ils ont passé 5 ans à faire des recherches sur leur déménagement à l'étranger.

Ajouter une pandémie, une école de codage et un changement de carrière pour son mari, Brett Andrews, et un nouveau mode de vie en télétravail pour eux deux, et le moment a commencé à sembler particulièrement opportun pour se lancer.

Ils ignoraient alors que leur recherche de déménagement les mènerait finalement à une nouvelle entreprise consistant à organiser des voyages de repérage pour d'autres expatriés en herbe.

Leur parcours sinueux vers Expatsi - leur entreprise visant à aider les autres à démêler le processus compliqué de déménagement à l'étranger - impliquait des voyages au Canada et au Mexique, une liste des 10 meilleures destinations bien étudiées et une volonté de réviser leur plan en temps réel.

Alors, que peuvent apprendre d'autres personnes pensant à un déménagement de leurs expériences et de celles des participants de leurs premiers voyages de repérage au Portugal et en Espagne ?

L'une des clés, selon Barnett, est de s'appuyer sur la communauté de personnes qui font la même chose.

"Le secret, c'est que nous encourageons tout le monde à s'appuyer les uns sur les autres", a déclaré Barnett au sujet de la dynamique des voyages de repérage d'Expatsi. "Et vous savez que beaucoup d'entre nous déménagent à l'étranger parce que nous essayons de regagner un certain sentiment de communauté que nous avons perdu."

Une route sinueuse vers le Mexique

Pour Barnett, 52 ans, et Andrews, 44 ans, leur parcours de déménagement a vraiment accéléré à la fin de l'année 2020.

Ils ont passé un week-end en cabane pour le Nouvel An à creuser exactement ce qu'ils cherchaient dans un nouvel endroit. Ils se sont appuyés sur un voyage de recherche qu'ils avaient fait plusieurs années auparavant à Vancouver, au Canada, qui ne leur avait pas semblé être chez eux.

"Vous savez, Obviously Canada hadn't been a good fit, so why wasn't it, and what were we really looking for, and what would make us happy? And so we started listing out, like this is the kind of weather I want, and this is the kind of... vibes I want, and this is what I want to be legal, and this is how concerned I am with safety or the Wi-Fi signal or whether or not there's a big airport, or health care and so on," a déclaré Barnett, dont le parcours est en marketing et en développement de produits. Andrews est passé au développement de logiciels pendant la pandémie et supervise la technologie d'Expatsi.

Une fois qu'ils avaient leurs critères, ils ont passé des mois à rechercher des pays, à trier et à noter sur une feuille de calcul pour arriver à une liste des 10 meilleures destinations. Ils avaient prévu de visiter un pays par an pendant 10 ans. Mais grâce à TikTok, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Les vidéos TikTok mettant en vedette Mérida, au Mexique, ont attiré leur attention.

"Et le Mexique était à la 10ème place de notre liste, et donc nous avons décidé de le faire passer en premier et de visiter Mérida en premier, et nous en sommes tout de suite tombés amoureux", a déclaré Barnett. Cette visite a eu lieu en janvier 2022.

Et si, au lieu d'attendre neuf autres années, ils prenaient toutes les recherches qu'ils avaient compilées sur divers pays et créaient un test que d'autres personnes envisageant un déménagement à l'étranger pourraient prendre pour réduire leurs propres choix ? Et puis ils pourraient en faire une entreprise, travailler pour eux-mêmes et peut-être même déménager à Mérida ?

Ils ont officiellement incorporé leur entreprise en 2023. Et en avril de cette année, ils ont fait leur chemin d'Alabama à leur nouvelle maison à Mérida.

Le couple a déménagé juste après avoir lancé les premiers voyages de repérage d'Expatsi en mars en Espagne et au Portugal - deux destinations qu'ils visitaient eux-mêmes pour la première fois. Les voyages aident les participants à explorer les quartiers et à les mettre en relation avec des experts locaux en immigration, en finance et en logement.

Expatsi avait un autre voyage prévu pour l'automne, mais les choses étaient plutôt calmes après le premier voyage. Et puis le débat présidentiel américain de juin a créé une crise pour la campagne vacillante de Joe Biden. "Aaaaannnnnnd, depuis, c'est complètement fou", a déclaré Barnett avec une augmentation massive de l'intérêt pour Expatsi et les voyages de repérage.

L'entreprise a ajouté 10 voyages à leur calendrier depuis, bien que la frénésie se soit quelque peu estompée ces dernières semaines. La plupart des personnes de la communauté de l'entreprise cherchent des pays plus progressistes, selon Barnett, et sont beaucoup plus susceptibles de considérer les États-Unis comme trop conservateurs que de dire qu'il est trop libéral.

Le test et les voyages de repérage

Environ 100 000 personnes ont passé le test de 20 questions d'Expatsi depuis que le couple l'a créé en 2022, a déclaré Barnett.

Il couvre des sujets tels que les raisons de déménager à l'étranger, la façon dont les expatriés potentiels envisagent de se procurer des soins de santé, le niveau d'infrastructure avec lequel ils se sentiraient à l'aise et le type de choses qu'ils aimeraient être légales là-bas - avec le mariage homosexuel, les jeux d'argent, les armes à feu et l'avortement parmi les options.

Les principales réponses à la question des raisons de déménager : 1) Pour l'aventure/enrichissement/croissance ; 2) Les États-Unis sont trop divisés ; 3) Pour éviter la menace de la violence par armes à feu.

La violence par armes à feu est une grande raison pour laquelle Michelle Pomladé, une responsable de programme de cybersécurité qui vit juste au nord de Seattle, est déterminée à quitter les États-Unis.

"Le fait que les enfants soient la principale cause de mortalité aux États-Unis et que nous ne fassions rien à ce sujet en tant que pays est simplement écœurant pour moi", a déclaré Pomladé.

Elle et sa mère ont participé au premier voyage de repérage d'Expatsi au Portugal en mars, et Pomladé a eu une expérience là-bas qui a scellé sa décision de déménager.

Elle est allée dans une pharmacie au Portugal pour obtenir une crème contre l'eczéma que sa mère avait épuisée pendant leur voyage. Le coût ? 7 euros (environ 8 dollars). La même crème aux États-Unis coûtait 78 dollars à sa mère.

"Vous savez, je n'ai que 48 ans pour le moment, donc quand je commencerai à avoir besoin de choses comme ma mère en a besoin, je ne pourrai pas me les permettre si je reste dans ce pays," a déclaré Pomladé.

Le prix actuel pour les voyages de repérage est de 1 000 $ pour le Portugal et de 1 200 $ pour l'Espagne. Cela revient à environ 100 $ par jour et comprend des visites quotidiennes avec des locaux ainsi qu'un séminaire de quatre heures couvrant les sujets logistiques clés. Le transport, l'hébergement et la plupart de la nourriture et des boissons ne sont pas inclus.

Barnett a déclaré que laisser ces dispositions aux participants rend les voyages accessibles à divers points de prix.

"Mais vraiment, le plus important, c'est que ce n'est tout simplement pas une expérience très authentique de venir dans un pays, de rester dans une chambre d'hôtel, de voyager en bus, tous ensemble, main dans la main, ce genre de choses," a déclaré Barnett. "Ce n'est tout simplement pas ce que c'est que de vivre dans un pays, et nous ne pensons pas que cela vous donne les outils dont vous avez besoin pour décider si c'est le bon endroit pour vous vivre."

Certains participants à la tournée ont opté pour partager des Airbnb où ils peuvent aller au marché et cuisiner ensemble.

Expatsi n'est pas la seule société à proposer des voyages de repérage. Barnett a mentionné Panama Relocation Tours comme une autre société qu'elle connaît qui crée des voyages guidés.

Explorer les options

Pomladé a déclaré que c'était amusant d'être partie intégrante du premier voyage de repérage d'Expatsi en tant qu'organisatrice. Elle a adoré le Portugal et a été satisfaite des informations locales fournies par Expatsi. Les participants savaient que le couple visitait l'Espagne et le Portugal pour la première fois, a déclaré Barnett.

"J'ai eu l'impression que c'était meant to be quand j'étais au Portugal, et si je pouvais m'y installer en premier, jeprobably would," a déclaré Pomladé. "Mais la façon dont ils l'ont mis en place, on aurait dit qu'ils l'avaient fait depuis des années."

Pomladé voulait être un travailleur à distance au Portugal, mais elle a eu du mal à trouver une entreprise qui accepterait qu'elle déménage à l'étranger.

"Alors Jen [Barnett] m'a parlé du programme DAFT [Traité d'amitié entre les Pays-Bas et les États-Unis] aux Pays-Bas, alors j'ai commencé à faire des recherches là-dessus," a déclaré Pomladé.

Dans le cadre du programme DAFT, elle devra créer son propre entreprise et maintenir 4 500 € (environ 4 900 $) sur un compte bancaire professionnel. Elle soumet sa candidature cette semaine et prévoit de déménager avant la fin de l'année. Pomladé envisage Rotterdam, bien qu'elle n'y ait jamais mis les pieds. Mais elle espère faire un voyage de repérage indépendant en septembre.

Il n'y a pas encore de voyages de repérage Expatsi aux Pays-Bas, bien qu'ils prévoient d'ajouter des voyages en Italie, en France et au Mexique à court terme. Ils ont commencé par le Portugal et l'Espagne, a déclaré Barnett, car la communauté née de l'engagement de TikTok et du groupe Facebook a mis ces deux lieux en tête de leur liste de relocalisation.

L'Espagne est actuellement la principale candidate pour Rachel Mims, 42 ans, qui vit au Texas et a participé aux voyages de repérage au Portugal et en Espagne en mars.

"Je n'étais jamais allée dans l'un ou l'autre de ces pays auparavant. J'ai pu voir plusieurs villes dans chaque pays. Nous avons fait des choses comme aller faire des courses, prendre les transports en commun et visiter les quartiers pour voir les options d'endroits où vivre," a-t-elle déclaré par e-mail. Mais le meilleur, c'était de rencontrer d'autres personnes qui envisageaient un déménagement similaire, a-t-elle déclaré.

Elle envisage de déménager à Barcelone au milieu de l'année prochaine, où elle pourrait demander un visa étudiant avec un travail de 20 heures par semaine en tant que professeur. Mims est une thérapeute en art et une conseillère professionnelle agréée et un vétéran de l'armée. Elle espère continuer à travailler à distance en tant que thérapeute avec certains de ses clients.

'Chaque jour est simplement miraculeux'

Alors que Barnett et son mari sont encore loin de l'Espagne et du Portugal, ils sont ravis de leur choix de Mérida pour l'instant.

"Nous l'aimons tout simplement. C'est comme si chaque jour était simplement miraculeux," a déclaré Barnett.

En 2020, lorsqu'ils ont identifié leurs critères, Andrews voulait être dans un fuseau horaire américain et relativement proche de sa famille, tandis que la grande cuisine était une exigence pour Barnett. Ils voulaient tous deux vivre dans un endroit qui respecte les droits des femmes et de la communauté LGBTQ, et Barnett a déclaré qu'elle pense que le Mexique évolue dans la bonne direction à cet égard. Et elle a déclaré qu'ils se sentent très en sécurité dans la ville.

Ils travaillent comme nomades numériques pour leur propre entreprise et sont en train d'obtenir leur résidence temporaire.

Ils ont une assurance santé américaine basée sur leur statut de travailleur à distance et payent la plupart des frais de santé de leur poche, mais ils sont satisfaits de la situation de la santé.

"Ce n'est pas seulement le coût, c'est aussi l'accès à cela," a déclaré Barnett. Après plus d'un an à essayer d'obtenir un rendez-vous avec un spécialiste pour son mari à Birmingham, ils ont abandonné. Ils ont pu obtenir un rendez-vous en quelques jours au Mexique, et cela leur a coûté 38 $ de leur poche, a-t-elle déclaré.

"Alors les gens nous demandent souvent comment est la qualité des soins de santé au Mexique, et d'abord, c'est excellent. Mais même si ce n'était pas le cas, nous pensons que les soins de santé que nous pouvons accéder et nous permettre sont supérieurs aux soins de santé que nous ne pouvons pas."

Et ils aiment la culture vibrante de la ville.

"Nous pouvons aller en ville et voir jouer le jeu Pok-Ta-Pok de la balle de feu dans les rues le samedi soir," a déclaré Barnett. "Il y a de l'art maya et de l'architecture et de la culture partout."

En janvier 2022, leur déménagement au Mexique, initialement prévu comme une simple visite, a été un tournant qui les a conduits à incorporer Expatsi en 2023 et à s'y installer finalement eux-mêmes.

