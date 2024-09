- Ils ont commémoré leur 35e anniversaire.

Bill et Tom Kaulitz (35 ans) ont célébré leur anniversaire le 31 août en compagnie de Heidi Klum (51 ans). La fête d'anniversaire, organisée par les jumeaux de Tokio Hotel, a également été marquée par la présence de leurs collègues de groupe, comme le montre un post Instagram de Heidi Klum. La fête a commencé au festival Summerdays à Arbon, en Suisse, avec un concert de Tokio Hotel et deux gâteaux d'anniversaire offerts par les organisateurs. Bill a exprimé son excitation dans un post : "C'est sympa, on reçoit des cadeaux d'anniversaire en avance, trop mignon." La fête principale a eu lieu plus tard dans un club, comme le montrent les vidéos de Klum.

Heidi Klum a mis en valeur sa robe métallique scintillante avec des liasses de billets dans son décolleté et a taquiné Tom Kaulitz en lui disant : "Montre-moi comment tu te sens, tu as encore 34 ans." Tom a répondu : "On se rapproche de 40." Klum a plaisanté en disant qu'il n'était plus dans la trentaine. Minuit est arrivé et tout le monde a chanté "Joyeux anniversaire" après avoir compté jusqu'à zéro. Les jumeaux se sont serrés dans les bras l'un de l'autre.

Pas de cadeau pour Tom Kaulitz

Alors que Bill a reçu un autre cadeau de son frère, Tom n'a rien reçu. Bill s'est excusé : "Merde, j'ai oublié de te prendre quelque chose, Tom. Je pensais qu'on ne faisait pas de cadeaux." Tom lui a rappelé : "On ne le fait généralement pas, mais tu as tout gâché la dernière fois." Bill a expliqué : "Je pensais que c'était une exception." Le mystère de la soirée s'est éclairci avec des ballons en forme de cœur flottant au-dessus de la chambre d'hôtel de Bill, mais il n'a pas révélé qui en était responsable.

En 2020, les jumeaux Kaulitz ont célébré leur 34e anniversaire à la "Maison invisible" à Joshua Tree National Park, en Californie, avec une fête à thème alien pour la série Netflix "Kaulitz & Kaulitz". Les deux jumeaux se sont échangé des cadeaux : Bill a offert à Tom un voyage en voiture, et Tom a offert à Bill un appareil à

