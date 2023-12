Ils ont autrefois combattu pour défendre la Corée du Sud. 70 ans plus tard, ces vétérans étrangers choisissent d'y être enterrés.

Grundy n'avait que 19 ans lorsqu'il s'est engagé dans la guerre de Corée en 1951, selon le cimetière commémoratif des Nations unies en Corée (UNMCK). En tant que membre d'une unité de récupération, il a récupéré les soldats tombés sur les champs de bataille de la péninsule coréenne et les a transportés pour qu'ils soient enterrés au cimetière, situé dans la ville côtière de Busan, au sud du pays.

Le cimetière reste le seul cimetière des Nations unies au monde et, pour beaucoup, le dernier lieu de retrouvailles entre les vétérans, les veuves et les proches disparus pendant la guerre de Corée.

Il a été officiellement créé en 1959, lorsque le gouvernement sud-coréen a offert le terrain pour une utilisation permanente par les Nations unies, afin d'honorer les troupes et le personnel médical envoyés par 22 pays sous le drapeau des Nations unies pendant la guerre.

Bien que la plupart de ces pays aient rapatrié les corps de leurs soldats tombés au combat, plus de 2 300 personnes originaires de 11 pays y sont actuellement inhumées, selon l'UNMCK.

Nombre de ces soldats ont ensuite été rejoints par des proches qui souhaitaient être enterrés ensemble, notamment leurs veuves et d'autres membres de leur famille.

Aujourd'hui, le cimetière est une étendue idyllique de 35 acres d'herbe verte et de plans d'eau, avec une salle des souvenirs, des monuments dédiés par les différents pays qui ont participé à la guerre, et un mur du souvenir gravé de tous les noms des troupes de l'ONU qui sont mortes pendant le conflit.

Chaque fois que Grundy enterrait les corps qu'il récupérait, "il promettait : 'Je reviendrai vers vous. Je ne vous oublierai pas", a déclaré sa petite-fille adoptive, Brenda Eun-jung Park. "C'est pourquoi il est revenu en Corée chaque année, pour tenir sa promesse.

À partir de 1988, il s'est rendu chaque année au cimetière, jusqu'à ce que la pandémie mette un terme aux voyages. En mai, alors que Grundy luttait contre un cancer et s'affaiblissait, "il a insisté pour venir en Corée" pour une dernière visite, a déclaré M. Park.

"C'était le seul plaisir... (dans) sa vie", a-t-elle ajouté. "Il voulait revenir une fois de plus.

M. Grundy est décédé en août au Royaume-Uni. Ses cendres seront transportées par avion jusqu'au cimetière des Nations unies où il sera inhumé, comme il l'avait demandé dans son testament. "Il voulait reposer en paix dans le cimetière avec ses camarades", a déclaré M. Park.

Un peu d'histoire

La guerre de Corée - parfois appelée "la guerre oubliée", malgré les millions de vies perdues - a éclaté en juin 1950 après l'invasion de la Corée du Sud par les troupes nord-coréennes.

Les États-Unis ont convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a décidé, deux jours seulement après l'invasion, d'envoyer des troupes en Corée. C'est la seule fois dans l'histoire de l'organisation que des troupes de combat ont été envoyées au nom des Nations unies.

Le "Commandement des Nations unies", composé de 22 pays, a contribué à inverser le cours de la guerre, les forces dirigées par les États-Unis avançant vers la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Mais les troupes chinoises sont intervenues, repoussant les Nations unies vers la péninsule.

Les deux parties se sont retrouvées dans une impasse le long du 38e parallèle, où se trouve aujourd'hui la frontière entre les deux Corées. Un armistice signé le 27 juillet 1953 a mis fin au conflit. Toutefois, la guerre n'a jamais pris fin officiellement, faute de traité de paix, et son impact perdure encore aujourd'hui.

Pour certains vétérans, le cimetière de l'ONU représente à la fois le coût de la guerre et les liens profonds qu'ils ont tissés avec d'autres soldats et avec la Corée du Sud elle-même.

Boyd L. Watts, un vétéran américain qui s'est engagé dans la guerre à l'âge de 18 ans, a déclaré à la publication coréenne Haps Magazine qu'il se rendait à Busan au moins une fois par an depuis 1991.

Il est stupéfait de voir à quel point le pays s'est développé en l'espace de quelques décennies, a-t-il déclaré - un thème également mis en évidence au cimetière. Dans une salle de commémoration, une vidéo destinée aux visiteurs souligne la transformation de la Corée du Sud d'une nation déchirée par la guerre en une métropole moderne et florissante, rendue possible par le sacrifice des troupes de l'ONU.

D'autres vétérans qui sont retournés à Busan se sont fait l'écho de ce sentiment.

Johan Theodoor Aldewereld, qui a servi comme soldat de première classe et s'est battu au corps à corps contre des soldats nord-coréens, est revenu en Corée du Sud en 2016, pour la première fois depuis qu'il a été réformé pendant la guerre. Selon un rapport de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, Aldewereld a déclaré qu'il avait été profondément touché par la reprise économique du pays.

Il est décédé l'année suivante et a été inhumé au cimetière, conformément à son testament, qui stipulait qu'il souhaitait que ses cendres soient "enterrées en République de Corée, où mes camarades reposent dans un sommeil éternel", selon Yonhap.

Dernière demeure

Alors que le petit groupe d'anciens combattants survivants vieillit, un nombre croissant d'entre eux, originaires du monde entier, ont demandé à être enterrés au cimetière, aux côtés de leurs amis et camarades, dans un pays étranger qu'ils avaient autrefois combattu pour défendre.

Watts, vétéran américain, a déclaré au magazine Haps en 2010 : "Il y a beaucoup de vieux briscards enterrés là-bas [...]. J'aimerais en faire partie". Son souhait a été exaucé après sa mort en 2020, en présence de sa famille, de ses amis et de représentants de l'armée et de l'ambassade des États-Unis qui ont assisté à la cérémonie.

Un autre vétéran américain, Russell Harold Johnstad, a servi dans la police militaire pendant la guerre et a été enterré au cimetière des Nations unies en 2020.

"M. Johnstad s'est d'abord opposé à l'idée d'être enterré au cimetière de l'ONU, estimant qu'il n'était pas aussi méritant que d'autres qui y reposent, mais sa femme et sa famille ont réussi à le persuader de changer d'avis", a déclaré le cimetière de l'ONU dans un communiqué publié sur son site web.

Le dernier ancien combattant d'outre-mer à avoir été inhumé au cimetière est le Canadien John Robert Cormier, décédé en 2021 et inhumé en juin de cette année. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il est arrivé en Corée pour la guerre, retournant sur le champ de bataille même après avoir subi une blessure mortelle, selon l'UNMCK.

C'était son "souhait le plus cher" d'être enterré dans le cimetière, a déclaré l'UNMCK après la cérémonie, ajoutant : "Il aurait regretté ses 380 (anciens) soldats qui ont été enterrés dans le cimetière : "Il aurait regretté ses 380 camarades (canadiens) qui l'attendaient ici, et aujourd'hui ils sont à nouveau réunis.

Aujourd'hui, le cimetière, situé non loin de la côte, reste une destination populaire pour les amateurs d'histoire de la guerre, accessible en bus et en métro. L'entrée est gratuite et une cérémonie de levée et de descente du drapeau des Nations unies a lieu tous les jours. Des événements spéciaux sont organisés pour commémorer des dates importantes, comme le début de la guerre de Corée.

Image du haut : Le cimetière commémoratif des Nations Unies en Corée, situé à Busan, le 21 août. Crédit : Jessie Yeung/CNN

