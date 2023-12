Faits marquants

Ils mangent quoi ? Les traditions alimentaires du Nouvel An dans le monde entier

Le hareng mariné, les lentilles et les nouilles font leur apparition sur les menus du Nouvel An dans le monde entier.

Dans le sud des États-Unis, le "hoppin' john", à base de riz et de pois fourragers, est réputé porter chance.

Les gâteaux des rois font partie des festivités dans de nombreuses cultures.

À l'arrivée de la nouvelle année dans le monde, les desserts spéciaux abondent, tout comme les nouilles longues (qui représentent la longue vie), les pois fourragers (qui représentent les pièces de monnaie), le hareng (qui représente l'abondance) et les cochons (qui représentent la chance).

Les particularités varient, mais le thème général est le même : déguster des plats et des boissons pour inaugurer une année de prospérité.

Voici 10 portions porte-bonheur des traditions alimentaires du Nouvel An dans le monde entier :

1. Hoppin' John, Sud américain

Tradition alimentaire majeure du Nouvel An dans le Sud des États-Unis, le Hoppin' John est un plat composé de pois fourragers ou de pois aux yeux noirs (symbolisant les pièces de monnaie) et de riz, fréquemment servi avec du chou vert ou d'autres légumes verts cuits (car ils ont la couleur de l'argent) et du pain de maïs (qui a la couleur de l'or). Ce plat est censé porter chance au cours de la nouvelle année.

Différents folklores retracent l'histoire et le nom de ce repas, mais le plat actuel trouve ses racines dans les traditions africaines et antillaises et a très probablement été apporté par les esclaves en Amérique du Nord. Une recette de Hoppin' John apparaît dès 1847 dans "The Carolina Housewife" de Sarah Rutledge et a été réinterprétée au fil des siècles par des cuisiniers amateurs et professionnels.

Le plat aurait pris son nom à Charleston, en Caroline du Sud, et c'est un véritable aliment de base de la cuisine du Lowcountry.

2. Douze raisins, Espagne

Les Espagnols regardent traditionnellement une émission diffusée depuis la Puerta del Sol à Madrid, où les fêtards se rassemblent devant la tour de l'horloge de la place pour fêter la nouvelle année.

Ceux qui se trouvent sur la place et ceux qui regardent à la maison participent à une tradition annuelle inhabituelle : Aux douze coups de minuit, ils mangent un raisin pour chaque coup de cloche de l'horloge. Certains préparent même leurs raisins - en les épluchant et en les épépinant - pour s'assurer qu'ils seront aussi efficaces que possible lorsque minuit sonnera.

Cette coutume a vu le jour au début du XXe siècle et aurait été imaginée par les producteurs de raisin du sud du pays, qui bénéficiaient d'une récolte abondante. Depuis, la tradition s'est répandue dans de nombreux pays hispanophones.

3. Tamales, Mexique

Les tamales, pâte de maïs farcie de viande, de fromage et d'autres délicieux ingrédients et enveloppée dans une feuille de bananier ou de maïs, font leur apparition à presque toutes les occasions spéciales au Mexique. Mais les fêtes de fin d'année sont particulièrement propices à la dégustation de ce plat.

Dans de nombreuses familles, des groupes de femmes se réunissent pour préparer des centaines de petits paquets - chaque personne étant chargée d'un aspect du processus de cuisson - à distribuer aux amis, à la famille et aux voisins. Au Nouvel An, ils sont souvent servis avec le menudo, une soupe de tripes et d'hominis qui est réputée pour ses vertus anti-gueule de bois.

Les habitants des villes à forte population mexicaine n'auront pas de mal à trouver des restaurants vendant des tamales à emporter pour le réveillon et le jour de l'an. À Mexico, les tamales cuits à la vapeur sont vendus par des vendeurs au coin des rues, jour et nuit.

4. Oliebollen, Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les boules d'huile frites, ou oliebollen, sont vendues par des charrettes de rue et sont traditionnellement consommées le soir du Nouvel An et lors de foires spéciales. Ces boulettes ressemblent à des beignets et sont fabriquées en laissant tomber dans une friteuse une boule de pâte parsemée de raisins de Corinthe ou de raisins secs, puis saupoudrée de sucre en poudre.

À Amsterdam, recherchez les Oliebollenkraams, de petites cabanes temporaires ou des remorques dans la rue qui vendent des paquets d'oliebollen chauds et frits.

5. Marzipanschwein ou Glücksschwein, Autriche et Allemagne

L'Autriche et son voisin allemand appellent le réveillon du Nouvel An Sylvesterabend, c'est-à-dire la veille de la Saint Sylvestre. Les Autrichiens boivent un punch au vin rouge agrémenté de cannelle et d'épices, mangent du cochon de lait au dîner et décorent la table de petits cochons en pâte d'amande, appelés marzipanschwein.

Les cochons porte-bonheur, ou Glücksschwein, qui sont faits de toutes sortes de choses, sont également des cadeaux courants en Autriche et en Allemagne.

6. Nouilles Soba, Japon

Dans les foyers japonais, les familles mangent des nouilles soba au sarrasin, ou toshikoshi soba, à minuit le soir du Nouvel An pour dire adieu à l'année écoulée et souhaiter la bienvenue à l'année à venir. La tradition remonte au XVIIe siècle et les longues nouilles symbolisent la longévité et la prospérité.

Dans le cadre d'une autre coutume appelée mochitsuki, les amis et la famille passent la journée précédant le Nouvel An à piler des gâteaux de riz mochi. Le riz glutineux sucré est lavé, trempé, cuit à la vapeur et pilé pour obtenir une masse lisse. Les invités se relaient ensuite pour en prélever des morceaux et les transformer en petits pains qui seront ensuite dégustés en guise de dessert.

7. Le gâteau des rois, partout dans le monde

La tradition du gâteau du Nouvel An s'étend à d'innombrables cultures. Les Grecs ont la Vasilopita, les Français le gateau ou la galette des rois. Les Mexicains ont la Rosca de Reyes et les Bulgares apprécient la banitsa.

La plupart des gâteaux sont consommés à minuit le soir du Nouvel An - bien que certaines cultures coupent leur gâteau à Noël ou à l'Épiphanie, le 6 janvier - et contiennent une pièce d'or ou une figurine cachée, qui symbolise une année prospère pour celui qui la trouve dans sa part.

8. Cotechino con lenticchie, Italie

Les Italiens fêtent le Nouvel An avec La Festa di San Silvestro, qui commence souvent par un traditionnel cotechino con lenticchie, un ragoût de saucisses et de lentilles censé porter chance (les lentilles représentent l'argent et la bonne fortune) et, dans certains foyers, un zampone, un pied de porc farci.

Le repas se termine par des chiacchiere - boules de pâte frite roulées dans du miel et du sucre en poudre - et du prosecco. Ces plats trouvent leurs racines à Modène, mais les fêtes de la Saint-Sylvestre se développent dans tout le pays.

9. Harengs marinés, Pologne et Scandinavie

Le hareng étant abondant en Pologne et dans certaines parties de la Scandinavie, et en raison de sa couleur argentée, de nombreux habitants de ces pays mangent des harengs marinés aux douze coups de minuit afin d'apporter une année de prospérité et d'abondance. Certains mangent le hareng mariné dans une sauce à la crème, d'autres avec des oignons.

Une préparation polonaise spéciale de harengs marinés pour le Nouvel An, appelée Sledzie Marynowane, consiste à faire tremper des harengs salés entiers dans de l'eau pendant 24 heures, puis à les disposer dans un bocal avec des oignons, du piment de la Jamaïque, du sucre et du vinaigre blanc.

Les Scandinaves incluent souvent le hareng dans un smorgasbord de minuit plus important, avec du poisson fumé et mariné, du pâté et des boulettes de viande.

10. Kransekage, Danemark et Norvège

Le Kransekage, littéralement gâteau en couronne, est une tour de gâteau composée de plusieurs anneaux concentriques de gâteau superposés, et il est préparé pour le réveillon du Nouvel An et d'autres occasions spéciales au Danemark et en Norvège.

Le gâteau est fait à base de pâte d'amande, avec souvent une bouteille de vin ou d'Aquavit au centre, et peut être décoré avec des ornements, des drapeaux et des biscuits.

Cet article a été initialement publié en décembre 2012. Forrest Brown, de CNN, a mis à jour l'article pour 2023.

