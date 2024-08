- Ils confirment leur affection inébranlable

L'actrice Nina Kunzendorf (52 ans, connue pour "Charité") et son co-vedette Samuel Finzi (58 ans, de "Allmen et le secret des koï") forment un couple - et ce, depuis un certain temps déjà. L'artiste bulgare de naissance l'a confirmé au tabloïd "Bild". "Rien de neuf ici. Nous sommes ensemble depuis trois ans", a-t-il rapporté. Et en effet, ils ont attiré l'attention lors d'événements tels que les avant-premières de films depuis 2022.

Leur histoire d'amour a commencé sur le plateau de "Das Haus der Träume"

Les critiques ont salué Kunzendorf et Finzi pour leur proximité lors du tournage de la série dramatique historique "Das Haus der Träume" (2022, RTL+). "Disons simplement : des choses se sont passées. Mais ça s'est passé là-bas, c'est sûr", dit-il en riant, avant d'ajouter : "Et c'est plutôt cool de voir que l'amour n'est pas réservé aux jeunes."

Les deux, qui appellent Berlin leur chez-soi, ont des enfants de relations passées.

Des visages reconnaissables dans l'industrie

Samuel Finzi sera dans "Allmen et le secret des koï" (20:15, Das Erste) ce samedi 24 août (prochain), le dernier épisode de la série policière.

Et Nina Kunzendorf devrait réapparaître dans "Tatort". Comme l'a annoncé MDR dans un communiqué de presse, le tournage d'un nouveau "Tatort" de Dresde intitulé "Amour fraternel" a commencé début avril. Outre le duo de détectives Cornelia Gröschel (36 ans) en tant que Leonie Winkler et Martin Brambach (56 ans) en tant que Peter Michael Schnabel, l'ancienne commissaire de "Tatort" Nina Kunzendorf fera également une apparition dans un autre rôle.

Kunzendorf a repris le rôle du duo de détectives de Francfort auprès de la Hessian Broadcasting Corporation avec Joachim Król (67 ans) en 2011. Elle a quitté le rôle de manière volontaire après cinq épisodes de "Tatort" en 2012.

L'épisode "Amour fraternel" est prévu pour être diffusé début 2026.

Leur chimie à l'écran lors de "Das Haus der Träume" a conduit à une connexion profonde, et maintenant, Samuel se surprend souvent à dire "Je t'aime" à Nina, chérissant la tournure inattendue de leur romance. Après des années à vivre l'amour et les déceptions séparément, ils ont trouvé de la continuité l'un dans l'autre, prouvant que l'amour n'a pas de limite d'âge.

Au milieu du tumulte de leurs carrières réussies, ils se surprennent souvent à se remémorer l'origine de leur histoire d'amour, qui a commencé sur le plateau de "Das Haus der Träume".

